Hala Sultan Tekkesi’nde Örtünme Uygulaması



Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nde bir süredir, imamı inisiyatifi ile Cuma günleri yeni bir uygulamaya geçildiği, Tekke’yi ziyaret eden turistlerden, camide olduğu gibi avluda da örtünmelerinin istendiği bildirildi ve Rum Yönetimi ile Eski Eserler Dairesi buna tepkisiz kalmakla suçlandı.

Fileleftheros haberi “Hoca Kumanda Ediyor… Larnaka Tekkesi’nde Ziyaretçiler İçin Kendi Fermanını Uyguladı… Bahçede Bile Örtünülmesi İsteniyor” başlığıyla aktardı.

Gazete her cuma günü veya ne zaman Müslümanların önemli bir bayramı olsa hocanın, caminin yöneticiliğine soyunduğunu ve Müslümanların bu dünya çapındaki önemli camisinin yer aldığı toprakta Rum Eski Eserler Dairesi görevlilerini, esasen de Rum Yönetimini devre dışı bıraktığını savundu.

Camiyi ziyaret eden Rumların gazeteye yaptığı şikayetler üzerine durumu yerinde inceleyip saptamalarda bulunduğuna işaret eden gazete “Her cuma, sabah erken saatlerde hoca tarafından işe alındığı anlaşılan iki Kıbrıslı Türk cami girişinde muhafızlık yaptığını ve kimlerin içeri gireceğine kimlerin, kıyafetleri uygun olmadığı için örtünmesi gerektiğine kendilerine göre karar verdiğini” savundu.

“Yaklaşık iki haftadır devam eden bu uygulamanın kurbanı” diye nitelediği bir Alman çiftten, Eski Eserler Dairesi kurallarına göre sadece cami içerisinde örtünülmesi gerekirken, tekke avlusunda da örtünmeleri istendiğine dikkat çeken gazete bu durumun, “hocanın, ya örtünmelerini ya da gitmelerini isteyen memurlarına direnen Rum ve Avrupalı ziyaretçiler arasında zaman zaman sözlü tartışmalara neden olduğunu kaydetti.

Gazete şikayetçilerin, uygulamadan “Avrupa ülkesi değilmiş gibi davrandığı” gerekçesiyle Rum Yönetimi’ni sorumlu tuttuklarını belirterek, Fileleftheros’a şikayette bulunanların “özellikle Cuma günleri Tekke’de olanlar, yerlilere ve yabancılara, Ümmü Haram Tekkesi derin teokratik Müslüman devletteymiş görüntüsü veriyor” dediklerini aktardı.

Gazete konuyu araştırırken Eski Eserler Dairesi’nden, “Ümmü Haram Tekkesi imamının davranışlarıyla oluşan meselenin iki aydan beridir yetkili bakanlara iletildiğini” ancak Daire’ye hiçbir talimat verilmediği bilgisi edindiğini haberine ekledi.

