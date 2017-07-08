Hala Sultan Tekkesi Bölgesinde Arkeolojik Bulgulara Rastlandı

Larnaka’da, eski “Dromolaksia-Vizakia”(Hala Sultan Tekkesi) kenti bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda önemli bulgulara rastlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Arkeoloji Dairesi’nin açıklamasına dayanarak, Gothenburg Üniversitesi öğretim görevlisi Peter M.Fischer başkanlığındaki İsveç ekibi tarafından, 28 öğrenci ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bu yılki kazı çalışmaları döneminin sona erdiğini, kazılarda önemli bulgulara rastlandığını belirtti.

Gazete, yapılan kazı çalışmalarının ayrıntılarına geniş şekilde yer verirken, çalışmalar neticesinde mimari kalıntıların yanı sıra küpler, havanlar, kase, kilden boğa gibi antik eserler de bulunduğunu yazdı.