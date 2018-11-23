Hacıyeorgiu: “türkiye’nin Arzusu Tam Üyelikten Gümrük Birliği’nin Yükseltilmesine Dönüştü”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Takis Hacıyeorgiu’nun, Türkiye’nin arzusunun, AB’ye tam üyelikten Gümrük Birliği Anlaşması’nın yükseltilmesine dönüştüğünü iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin İlerleme Raporu’nun ilk görüş toplantısında söz alan Hacıyeorgiu, Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili heyecanının azaldığını ve ülkede beklenen demokratik değişimlerin gerçekleşmemesine bağlı olarak durumun daha da kötüleştiğini öne sürdü.

Hacıyeorgiu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye Papaz Brunson’un tutukluluk döneminde uyguladığı mali yaptırımların da yanlış olduğunu söyledi.

(GE/GÜL)