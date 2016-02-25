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Hacıyeorgiu İlerleme Raporu’nda Değişiklik Yaptırmak İçin Piri İle Görüştü

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili ve Sol Grup üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüşerek, Türkiye’nin İlerleme Raporu’na dair görüş alışverişinde bulunduğu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bir dizi değişiklik önerisi sunduğu bildirildi.

Hacıyeorgiu İlerleme Raporu’nda Değişiklik Yaptırmak İçin Piri İle Görüştü

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili ve Sol Grup üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüşerek, Türkiye’nin İlerleme Raporu’na dair görüş alışverişinde bulunduğu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bir dizi değişiklik önerisi sunduğu bildirildi.

25 Şubat 2016 Perşembe 09:58
Hacıyeorgiu İlerleme Raporu’nda Değişiklik Yaptırmak İçin Piri İle Görüştü
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 AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili ve Sol Grup üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun, AP Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüşerek, Türkiye’nin İlerleme Raporu’na dair görüş alışverişinde bulunduğu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili bir dizi değişiklik önerisi sunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hacıyeorgiu ile Piri’nin, İlerleme Raporu’nun dengeli olması ve Türkiye’nin güneydoğusundaki son gelişmelerin de göz önünde bulundurması gerektiği konusunda uzlaşıya vardıklarını yazdı.

Habere göre Hacıyeorgiu, İlerleme Raporu’na, Türkiye’nin adadaki askerini çekmesi, Maraş’ı açması, Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalaması ve çözümle ilgili diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi ifadeler eklenmesini önerdi.

Piri de, Hacıyeorgiu’ya Türkiye’nin güneydoğusuna geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bilgilendirme yaptı.

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Hacıyeorgiu İlerleme Raporu’nda Değişiklik Yaptırmak İçin Piri İle Görüştü
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