Hacıyeorgiu HDP Heyetiyle Görüştü



AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Takis Hacıyeorgiu, Avrupa’nın, Türkiye üzerinden gelen mülteci akımının son bulmasını değil, Kürtlerle olan çatışmalardan dolayı artmasını beklemesi gerektiğini savundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Türkiye Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetle görüşen Hacıyeorgiu, herkeste, Türkiye’nin batı sahillerinde ve İstanbul’da ikamet eden Kürtler tarafından, Avrupa’ya büyük bir akım başlayacağı izleniminin hakim olduğunu ileri sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, PKK terör örgütü ile olan savaşı daha yaygın hale getirme ve inişli çıkışlı milliyetçilik/anti-kürdizm dalgasını artırma çabasının da, bu analizi ispatladığını iddia eden Hacıyeorgiu, Türkiye’nin Kürtlerle olan çatışmasının, Türkiye Hükümeti’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü ile mücadele edememe stratejisini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin “Düşmanımın düşmanı dostumdur” politikası izlediğini de savunan Hacıyeorgiu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 29 Aralık 2015’te, Kürtlere uygulandığı iddia edilen şiddetin son bulması için mektup gönderdiğini söyledi.