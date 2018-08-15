Hacıkostas 1996’daki Olayların Perde Gerisini Anlattı

Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Derinya 1996 yılında olaylarının çıktığı dönemde Rum Motosikletliler Federasyonu Başkanı olan Yorgos Hacıkostas, yaşananların perde gerisinde kalanları anlattı.

Politis gazetesine konuşan Hacıkostas, Rum motosikletlilerin eylemleri, aldıkları maddi destekler ve motosikletlilerin sürüşlerinin son kısmının iptal edilmesine ilişkin ayrıntıları aktardı.Habere göre 1996 yılında sürüşlerine Belin’den başlama kararlarının nasıl alındığını anlatan Hacıkostas, Berlin’den başlayarak Girne’ye gitme fikrinin, bir yıl önce, Rum motosikletlilerin 1995 yılında “Zodia” (Bostancı) kapısına gittikleri benzer eylemde ortaya çıktığını söyledi.“Alman Federasyonu” başkanıyla görüştüğünü ve destek aldığını söyleyen Hacıkostas, Almanya’yla birlikte 17 ülkenin daha destek vermeyi kabul ettiğini belirtti.Hacıkostas, etkinliğe kimlerin maddi destekte bulunduğunun sorulması üzerine, Avrupa Motosikletliler Federasyonu’na başvurduklarını ve gerek onlardan, gerekse yabancı motosikletlilerden maddi-manevi destekler aldıklarını söyledi.Ayrıca yardım kampanyası başlattıklarını belirten Hacıkostas, şirketler ve örgütlerden maddi destek istediklerini anlattı.Kilisenin de kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Hacıkostas, o dönemin Başpiskoposu Birinci Hrisostomos’un, kendilerine önce bin Kıbrıs Lirası, ardından 5 bin Kıbrıs Lirası verdiğini belirtti.Hacıkostas, Hrisostomos’un, etkinlik organizatörlerine, daha fazla maddi destek almak için kimlere başvurmaları gerektiği konusunda yol gösterdiğini de söyledi.Eylemin nasıl oldu da iptal edildiğinin sorulması üzerine Hacıkostas, motosikletlilerin (Rum tarafından başlaması planlanan) sürüşünün, başlaması planlanan saatten birkaç dakika önce iptal edildiğini belirtti.Sürüşün yapılmasının planlandığı gün, sabah saatlerinde, polis müdürlüğünden arandığını ve müdürlüğe gittiğinde, polis müdürüyle birlikte Rum başkanlığına geçtiklerini anlatan Hacıkostas, başkanlıkta, karşısında, o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides dışında Rum Bakanlar Kurulu ve Rum Başsavcı’yı da bulunduğunu aktardı.Oturur oturmaz Türklerin tehditlerinden söz edilmeye başlandığını, ayrıca Kleridis’in telefonda, – anladığı kadarıyla– BM Genel Sekreteri, ABD Dışişleri Bakanı ve diğer önemli yetkililerle konuştuğunu duyduğunu anlatan Hacıkostas, Türkiye ile Denktaş’ın “tehditlerde bulunduğunu”, motosikletlilerinse, bunları duymazdan gelerek, ne olursa olsun Girne’ye gitmekte ısrar ettiğini belirtti.KLERİDİS SAVAŞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİKleridis’in kendisine “Ne kadar tehlikenin olduğunu biliyor musun? Yunanistan’ı da savaşa sürükleyeceğiz ve Yunanistan hazır değil” dediğini savunan Hacıkostas, ardından Kliridis’in ofisine geçerek kendisine bazı devlet sırlarından bahsettiğini söyledi.Hacıkostas, buna göre Klerides’in, o dönemde birkaç Rus tankının geldiğini, bunu 80 Rus tankı, birkaç Yunan tankı ve S300’lerin izlemesinin beklendiğini söylediğini ileri sürerek, o zaman kimsenin bunları bilmediğini belirtti.Klirides’in kendisine, “Bunlar geldiğinde ben sana sürüş yapmanızı söyleyeceğim. Ancak bugün bunu iptal etmelisiniz” dediğini de savunan Hacıkostas, kendisi, sürüşün iptal edildiğini duyurduğunda, motosikletlilerin kendiliğinden Derinya’da toplandığını, yolda giderken, bir kişin öldüğünü öğrendiklerini belirtti.Öte yandan Rum Başpiskopos Birinci Hrisostomos’un, iptal kararından memnun kalmadığını anlatan Hacıkostas, Hrisostomos’un kendisine “iptal etmemeniz gerekirdi” dediğini, ayrıca “Kan dökülmezse Kıbrıs özgürlüğüne kavuşmaz” sözlerini kullandığını kaydetti.

(HC/GÜL)