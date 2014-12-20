Hacıgeorgiyu: “Türkiye’nin AB Katılım Müzakereleri Mermisiz Silah”

AP DİLEKÇELER KOMİTESİ MARAŞ’I ZİYARET ETMEYE KARAR VERDİ…

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) milletvekillerinden Takis Hacıgeorgiyu “Kıbrıs sorununun çözümü için baskı unsuru olarak kullanılan Ankara’nın AB katılım sürecinin kırıldığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs sorununun çözümü için başka baskı yolları bulması gerektiğini” söyledi.

Simerini gazetesinde “Katılım Mermisiz Silah” başlığıyla yer alan habere göre, Hacıgeorgiyu, AP’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yaptığı ileri sürülen ihlalleriyle ilgili kararının, büyük ölçüde AP milletvekillerinin “Erdoğan’ın politikası yüzünden Türkiye’ye yönelik hoşnutsuzluklarından kaynaklandığını” söyledi.

Gazeteye göre, Hacıgeorgiyu, buna paralel olarak AP içerisinde Türkiye aleyhindeki yaptırımlarla ilgili ilk kez sözlü bir ifade yer aldığını belirtti.

Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu ofisinin düzenlediği bilgilendirme toplantısı çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Hacıgeorgiyu, AP Dilekçeler Komitesi’nin önünde bulunan konulardan birinin, 30 bin Maraş kökenli Rum’un şehirlerine geri dönmesine dair talep olduğunu söyledi. Hacıgeorgiyu, komitenin, Maraş kökenli Rumların Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak Maraş’a geri dönme hakkına sahip olduklarına dair bir ara karar çıkardığını ifade etti.

Gazeteye göre, Hacıgeorgiyu, meselenin yeniden gündeme getirilmesi ve Avrupa Parlamentosu’nun şehrin iadesi talebine tekrar geri dönmesi için AP Dilekçeler Komitesi’nin Maraş’ı ziyaret etmesine karar verdiğini sözlerine ekledi.