Güzelyurt’taki Ay.Mamas Kilisesi’nde ayin yapıldı

Kıbrıslı Rumlar, Güzelyurt'taki “Ay.Mamas Kilisesi”nde dün ayin yaptı.

Alithia gazetesi, Kıbrıslı Rumların, dün sabah, “Ay.Mamas” yortusu nedeniyle Güzelyurt’taki “Ay.Mamas Kilisesi’”nde düzenlenen ayine katıldığını yazdı.

Ayinin, sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos ile Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforu tarafından yönetildiğini yazan gazete ayine çok sayıda Kıbrıslı Rum’un katıldığını belirtti.

Gazete geçtiğimiz cumartesi ise akşam üstü ayini yapıldığını da yazdı.



“GİPSU’”DA (AKOVA) AYİN

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde, “Gipsu” (Akova) köyündeki “Timiu Prodromu Kilisesi”nde dün sabah 250-300 kadar Kıbrıslı Rum’un katılımıyla ayin gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete “Gipsu” (Akova) kökenli Rumların, 3 büyük otobüsle, buraya giderek ayine katıldığını belirtti.

Habere göre ayine katılan Kıbrıslı Rumlar daha sonra burada bulunan mezarlığı ziyaret etti.

Gazete bu etkinliğin sözde “Gipsu” (Akova) Muhtarı Panayioti Yiasumi başkanlığındaki İhtiyar Heyeti tarafından düzenlendiğini buna yerel unsurlar ile milletvekillerinin de katıldığını yazdı.

