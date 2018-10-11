Güzelyurt Kökenli Rumlardan Büyükelçiliklere Mektup

“Morfu” (Güzelyurt) kökenli Kıbrıslı Rumlar, BM Güvenlik Konseyi beş daim üyesi ülke olan ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerine ve İngiltere Yüksek Komiserliği’ne protesto mektubu verdiler.

Alithia ve diğer gazeteler, sözde “Morfu Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam’ın dün ABD Büyükelçiliğine sunduğu muhtıra sonrasında yaptığı açıklamada, muhtıranın “44 yıldır süren Türk işgali” sebebiyle verildiğini söylediğini yazdılar.

Haciavraam, ABD büyükelçiliğinin dün kendilerine ilk kez kapılarını açarak içeri aldığını belirtirken, Kıbrıs sorununun çözümü için beş daimi üyenin katkısını talep ettiklerini sözlerine ekledi.