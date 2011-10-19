Güzel dişler için kolay öneriler

Genellikle insanlar ilk tanıştıkları insanların dişlerine bakarlar. İşte diş sağlığınızı korumak ve çürükleri önlemek için yöntemler.

Günde iki defa dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak, diş hekimine yapılan ziyaretler sağlıklı dişler için iyi bir başlangıç olabilir ama yeterli değildir.

Bunların yanında sağlıklı beslenme, alkol ve sigara kullanımının da ağız ve diş sağlığımızı etkilediğini belirten Diş Hekimi Mehmet Zahid Kazandı bizi bu konuda aydınlatıyor.

Yediklerimiz çok önemlidir; Bir ömür boyu sağlıklı dişlere sahip olmak için yediklerimizin de önemi azımsanamayacak kadar çoktur. Yedikleriniz tüm vücudunuzu ne kadar etkliyorsa aynı kural dişler içinde geçerlidir.

Kalsiyum içeren yiyecekler tercih edin;

Fast food adı verilen aperatif yiyeceklerde az miktarda bulunan kalsiyum balık, süt, peynir gibi yiyecekeler de bol miktarda bulunmaktdır. Yiyecekler dışında güneşinde D vitamini kaynağı olduğunu belirten Diş Hekimi Kazandı özellikle bu aylarda güneşten bol bol yararlanarak vücudumuzun kalsiyum ihtiyacını biraz olsun karşılayabiliriz diyor.

Yediklerimizin dişlerimiz üzerinde etkisi olduğunu belirten Kazandı sağlıklı beslenme alışkanlığının daha çocuk yaşlarda elde edildiğini bunun içinde çocuklarınızı bu duruma alıştırmanız gerektiğini söylüyor.

ŞEKER FAKTÖRÜ



Şeker tatlı bir besin maddesi olmasına rağmen dişlerimize olan etkisi hiç de tatlı değildir. Her yediğiniz ya da içtiğiniz şekerli besinden bir saat sonra dişleriniz asid saldırısına maruz kalır ki bu da zamanla dişler de çürüklere neden olur.

ASİTLİ İÇECEKLER



Asitli içecekler ister şekerli ister şekersiz olsunlar dişleriniz için bir tehlikedirler.

Ancak sadece yenilen şeker değil içinde şeker bulunan kekler, kurabiyeler hatta ekmek bile diş çürüklerine neden olabilir. Bu durumdan daha az etkilenmek için şekerli şeylere karşı koymayı deneyin ya da şekerli bir şeyler yedikten sonra en azından ağınızı çalkalayın.

Bu tür içecekler zamanla diş hassasiyetine ya da çürüklere neden olabilirler. Bunu engellemek için ise bu tür içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun, içtiğiniz zaman ise pipet kullanın.

DİŞ ETİ HASTALIĞI



Tahmin edilenin aksine diş kaybının en önemli sebebi diş çürükleri değil diş eti hastalıklarıdır.

Diş eti hastalıklarının ise en önemli sebebi diş bakımının yeterince iyi yapılmaması ve ağızda biriken plaklardır.

SİGARAYA HAYIR DEYİN

Eğer sağlıklı bir yaşam ve de sağlıklı dişlere sahip olmak istiyorsanız sigaraya kesinlikle hayır demelisiniz.

igara kullanımı dişlerinizde renkleşmeye, ağız kokusuna, dişeti hastalığına, akciğer kanserine neden olabilir. Eğer bir günde 20 ya da daha fazla sigara içiyorsanız içmeyen birine oranla ağız kanserine yakalanma oranınız 6 kat daha fazladır.

FAZLA ALKOL ALMAYIN



Alkol balımlığının vücuda bir çok kötü etkisinin olmasının yanında ağız ve diş sağlığında da önemli olumsuz etkileri vardır.

Bunlardan en önemlisi alkol bağımlısı olan kişilerin ağız kanserine yakalanma oranlarınınkullanmayanlara göre daha yüksek olmasıdır.

YEMEKLERDEN SONRA FIRÇALAYIN

Sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce dişlerinizi fırçalayın ve her gün düzenli olarak diş ipi kullanın.

Diş fırçanızı küçük başlı seçin

Dişlerinizin iç yüzeylerini, dış yüzeylerini, çiğneyici yüzlerini ve dilinizin üstünü fırçalayın, ara yüzlerde diş ipliği kullanın.

YİRMİLİK DİŞİNİZDEN KURTULUN

Tam çıkamamış ve sürekli iltihaplanan yirmi yaş dişlerinizi mutlaka tedavi ettirmelisiniz. Bu dişler, diğer dişleri iterek özellikle ön bölge dişlerde çapraşıklığa neden olup diş estetiğini bozabilirler. Gömülü kaldıkları için iltihaplanmalara, kistlere ve dişlerde eğriliklere neden olurlar. Ağız sağlığında birçok probleme neden olan yirmilik dişlerden küçük bir operasyonla kurtulmak mümkün. Çekilen 20 yaş dişlerinin yerine protez diş yaptırmaya gerek yoktur.

DİŞ ETİ HASTALIKLARI ESTETİĞİ BOZAR

Diş eti hastalıkları; en az önemsenen, en çok diş kaybına neden olan ve ağız estetiğini bozan hastalıklardır. Diş eti hastalıkları; dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi hastalıklardır. Diş etinin kızarık, şiş ve ödemli görünmesine neden olduğu için diş estetiğini de olumsuz etkiler. Düzenli hekim kontrolleriyle ve gerekliyse diş taşları temizletilerek kontrol altında tutulabilir.

AĞIZ KOKUSUNUN İLACI FIRÇALAMA

Geçmeyen ağız kokuları; kişinin ağzı açmadan konuşmasına ve gülmemesine, bu da ağız yapısının estetiğinin bozulmasına neden olur. Şiddetli ağız kokusu varsa; uyanır uyanmaz dişleri fırçalayıp, kahvaltıdan sonra bir defa daha fırçalayıp işe öyle gidilmeli. Ayrıca gece yanımızda uyuyana saygı açısından mutlaka uyumadan önce dişler fırçalanmalı!