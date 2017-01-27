Güvenlik Konseyi Unfıcyp Raporunu Onayladı

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini temmuz sonuna kadar uzatan karar tasarısını onaylamasıyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde de yer aldı.

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini temmuz sonuna kadar uzatan karar tasarısını onaylamasıyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde de yer aldı.

Haberi “Yapıcı Katılım... Kıbrıs Sorununa İlgi Duyanlara Yönelik Güvenlik Konseyi’nin Tavsiyeleri” başlıklarıyla aktaran Fileleftheros gazetesi, Güvenlik Konseyi’nin, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta kalmasını, altı ay daha uzatması kararını, oybirliğiyle kabul ettiğini yazdı.

Gazete raporda, uluslararası toplumun, müzakerelerdeki tüm tarafların yapıcı, esnek ve mutlak katılımına verdiği önemin vurgulandığını belirtti.

Habere göre müzakerelerin, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde adil ve kalıcı bir çözüm sonucunu getirmediğinin de ifade edildiği raporda, tarafların, özlü konularda müzakereleri yoğunlaştırmaları konusunda cesaretlendirildiği belirtildi.

Gazete, Güvenlik Konseyi’nin dünkü toplantısı sırasında Kıbrıs sorununa ilişkin konuşmaların yapılmadığını belirtirken BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, geçtiğimiz Pazartesi günü bilgilendirme yaptığını da anımsattı.

Kararın, son altı aydaki değişikliklere ilişkin olarak, bazı değişikliklerle, diğerlerinin prototipinde olduğunu yazan gazete, Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri’nin son raporunu selamladığını ve Kıbrıs’a ilişkin ve özellikle 29 Haziran 1999 kararını, yeniden teyit ettiğini belirtti.

Habere göre Güvenlik Konseyi, liderlerin, 11 Şubat 2014 ortak açıklaması çerçevesindeki 14 Eylül 2016 tarihindeki ortak açıklamadaki taahhütlerini de selamladı.

Güvenlik Konseyi ayrıca askeri güven yaratıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin ve düşüncenin ileriye götürülmesi gerekliliğinden bahsederken, iki toplum arasında güvenin yaratılması için daha ileri adımların hayata geçirilmesi ve anlaşma için geriye kalan Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanması amacıyla çabaların yenilenmesinden de söz etti.

Diğer gazetelerin habere ilişkin başlıkları şöyle:

Politis: “Güvenlik Konseyi—UNFICYP’in Görev Süresi Oybirliğiyle Yenilendi”

Haravgi: “UNFICYP’in Görev Süresini Yenileyen Karar Onaylandı”

Simerini: “BM Güvenlik Konseyi UNFICYP Kararını Oybirliğiyle Benimsedi”

Alithia: “Güvenlik Konseyi Kararı Oybirliğiyle”

(FK/GÜL)

