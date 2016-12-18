Güney Kıbrıs:
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18 Aralık 2016 Pazar 10:41

Güvenlik Konusu İki Toplumun Önceliği

Güvenlik Konusu İki Toplumun Önceliği
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Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nin (SeeD), Berghof ve Interpeace kurumları işbirliğiyle gerçekleştirdiği güvenlikle ilgili araştırmada, güvenlik konusunun Kıbrıs’taki her iki toplumun önceliğini oluşturduğu sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, SeeD’in araştırmasının sonuçlarına yer verdi.

Araştırma temelinde, güvenlik tehdidine ilişkin 8 kategorinin bulunduğunu yazan gazete, bu 8 kategorinin, 62 güvenlik tehdidi içerdiğini, bunlardan 35’nin ise ortak olmakla birlikte, geçici dönem, işlevsellik ve ekonomik güvenlikle alakalı olduğunu belirtti.

Geçici dönem konusunda üzerinde anlaşmaya varılacak düzenlemelere ilişkin endişelerin bulunmasının temel unsur olduğunu belirten gazete, toplumların kendilerini güvende hissetmek istediğini, ayrıca insanların geçici düzenlemelerle alakalı büyük özgüvene sahip olmak ve anlaşmanın devamlılığı ve sürdürebilirliği konusunda da daha güvenli hissetmek istediklerini yazdı.

Kıbrıslı Türkler için korkuların, aşırı sağ ve aşırıya kaçan unsurların davranışları ve güç paylaşımıyla ilişkili karar alma mekanizmaları tarafından olası marjinalleştirilmeleriyle alakalı olduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin ayrıca ekonomi alanında rekabet ve finans sistemine ilişkin endişeler de taşıdığını belirtti.

Kıbrıslı Rumlar için ise en büyük sorunun, garantiler ve asker konusu olduğunu, net olarak Türkiye’nin müdahalesinden ve devletin iç konularıyla alakalı korkularının bulunduğunu belirten gazete, Kıbrıslı Rumların ayrıca garantörler tarafından gücün kötüye kullanılması gibi endişeye de sahip olduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rumlarda Türk ordusunun adadaki varlığından dolayı egemenlik eksiliği şeklinde net bir algının oluştuğunu, Kıbrıslı Rumların ayrıca Kıbrıs Rum kurucu devletin çözüm maliyetine ilişkin ekonomik ağırlığı yükleneceğine ilişkin endişenin de bulunduğunu belirtti.

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