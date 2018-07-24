Güvenlik konseyi UNFICYP için ara rapor istiyor

BM Barış Gücü (UNFICYP)’in görev süresini uzatan ve yetkilerini belirleyen BM Güvenlik Konseyi raporunda, BM Genel Sekreteri’nden, UNFICYP için bir “ara rapor” hazırlamasının talep edildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Güvenlik Konseyi BM Genel Sekreteri’nden UNFICYP İçin ‘Ara Rapor’ İstiyor – Barış Gücü Konusunun Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelerle İlişkilendirilmesi Çabası” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere tarafından hazırlanan ve dün geceki gayrı resmi görüşmelerde diğer Güvenlik Konseyi üyelerine sunulması beklenen UNFICP raporunda, BM Genel Sekreteri’nden “ara rapor hazırlamasının” istendiğini iddia etti.

Gazete, sunulan UNFICYP raporunda, BM Genel Sekreteri’nden, geçici olarak atadığı danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarının sonuçları hakkında 15 Ekim 2018 tarihine kadar rapor sunmasının talep edildiğini öne sürdü.

Habere göre UNFICYP raporunda, Genel Sekreterden, Lute’un temaslarının sonuçları hakkında 15 Ekim 2018 tarihine ve bu raporun uygulanmasına ilişkin ise 10 Ocak 2019 tarihine kadar rapor sunması isteniyor.

“Diplomatik kaynaklar”, Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatacağını ancak UNFICYP’in görev ve yetkilerini, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının gidişatıyla ilişkili olarak ele almak amacıyla bu ara raporu istediğini vurguladılar.

Gazete, UNFICYP raporunun Perşembe günkü Güvenlik Konseyi’nin açık oturumunda ele alınacağını ve o tarihe kadar rapor taslağında bazı değişikliklerin yapılması olasılığının bulunduğunu belirtirken, rapor taslağında yer aldığını iddia ettiği ifadelere de ayrıntılı şekilde haberinde yer verdi.

Alithia gazetesi de, UNFICYP raporunun görüşülmesine dün başlandığını ve raporun 26 Temmuz tarihinde kabul edilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre, rapor taslağında Lute’un temaslarının sonuçlarına ilişkin bir ara rapor sunulması talebi olduğu iddiasına da yer verilirken taslakta taraflara BM’yle istişarelerde yapıcı olmaları çağrısı yapılıyor.

Taslakta ayrıca Lute’un atanmasından duyulan memnuniyet de dile getiriliyor.

