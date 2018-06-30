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Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasily Nebanzya Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu

Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasili Nebenzia, Kıbrıs sorunundaki harekete geçilmesini umut ettiklerini söyledi. 

Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasily Nebanzya Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu

Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasili Nebenzia, Kıbrıs sorunundaki harekete geçilmesini umut ettiklerini söyledi. 

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:37
Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasily Nebanzya Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu

Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasili Nebenzia, Kıbrıs sorunundaki harekete geçilmesini umut ettiklerini söyledi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güvenlik Konseyi Başkanı Rus Büyükelçi Vasili Nebenzia’nın, Rusya’nın başkanlık döneminin tamamlanması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorunundan da söz ettiğini yazdılar. 
Habere göre Kıbrıs sorunu ve özel danışman atanması konusundaki bir soru üzerine Nebenzia, ilerleme kaydetmek adına siyasi sürece ivme kazandıracağına inandıkları, Türkiye’deki seçimlerde dahil olmak üzere belirli siyasi olayları beklediklerini ifade etti. 
Belirli durumların, seçimlerden dolayı geciktiğini ve henüz gerçekleşmediğini söyleyen Nebenzia en kısa zamanda Kıbrıslı ve Türk dostlarıyla bir araya geleceğini ve devamında nereye gidileceğine bakacaklarını ifade etti. 
Nebenzia, şu anda ayın başından itibaren değiştirecek özlü bir şeyin bulunmadığını söyledi. 
Nebenzia ayrıca  “Belki şimdi ortam farklıdır ve harekete geçilmesini umut ediyoruz” ifadesini de kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 30.06.2018 12:51
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