Guterres’in Crans-montana’ya Gidişi Bekleniyor

ANASTASİADİS ÖNERİLERİNDEN BAHSETTİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün Crans-Montana’ya giderek Kıbrıs Konferansı’na katılacak olması, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Kurtarıcı Guterres - Müzakerelerin Çökmesini Önlemek İçin Crans-Montana’ya Gidiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakerelere katılmak ve çökmesini engellemek amacıyla bugün Crans-Montana’ya gideceğini yazdı.

Guterres’in gidişi sonrasında konferansta yaşanması muhtemel gelişmelere ilişkin senaryolara da yer veren gazete, bunun yanı sıra, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporunun hazır olduğunu, Crans-Montana’daki görüşmelerin sonucunun eklenmesinin kaldığını aktardı.

Haberde ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle dün Crans-Montana’da bir araya geldiği belirtildi.

EIDE BAŞBAKANLARIN GELMESİ İÇİN GİRİŞİM YAPTI

Gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, zirvede dün sabahki görüşmelerin ertelenmesini fırsat bilerek üç garantör ülkenin başbakanlarının zirveye katılmalarını sağlamak için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Haberde, Türkiye ve İngiltere başbakanlarının zirveye gelemeye hazır oldukları ancak Yunanistan Başbakanı’nın yanıtının beklendiğine dair iddiaların dün gün boyu gündeme geldiği öne sürülürken ortamın Guterres’in bugün yapacağı temaslar sonrasında netleşmesinin beklendiği savunuldu.

ANASTASİADİS ÖNERİLERİNİ SAVUNDU

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün gündeme getirdikleri önerilerle çıkmazın aşılmasını hedeflediklerini iddia ederken Türk tarafının tepki verme şeklinden ötürü üzüntü duyduğunu söyledi.

Habere göre Anastasiadis dün akşam yaptığı açıklamada, “yaratılan çıkmazın aşılması amacıyla öneri sunma girişimi üstlendiğini, karşı tarafın da benzer girişimde bulunmasını beklediğini” ifade ederken, Kıbrıslı Rumlara da seslendi ve “bazılarının Kıbrıs Rum tarafının tavizlerde bulunduğu yönünde yaptıkları kasıtlı açıklamalarına veya bunun tam aksi şekilde, aşırı iyimserlik havasa yaratmak isteyenlere kulak tıkamalarını” istedi.

Yunanistan Başbakanı Nikos Kocias ise “müzakerelerde çok zaman kaybedildiğini” iddia ederek kendisinin dün “müzakereleri yeniden öze yönelttiğini” savundu.

Kocias, Yunanistan’ın tezlerinin Eide’ye yarın (bugün) verileceğini de sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Bugün Büyük Gün”

Politis: “Crans-Montana’da Al-Ver Zamanı – Anastasiadis Girişimi Yaptı – Türk Tarafı İçin Test”

Haravgi: “Guterres’le Toplu Müzakere”