banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Herkes şokta!
HERKES ŞOKTA!
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Mağusa’da cinayet!
MAĞUSA'DA CİNAYET!
Gazimağusa'da ölüm
GAZİMAĞUSA'DA ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Mağusa’da cinayet!
Kapat

Guterres’in “Beklentisi Yok”

Guterres’in “Beklentisi Yok”

30 Eylül 2018 Pazar 08:34
Guterres’in “Beklentisi Yok”

“NİHAİ KARAR 15 GÜN SONRA” İDDİASI
 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelerde, geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un kendisine yönelik bilgilendirmesini tamamlamasını beklediğini söylemesine karşın aslında her şey hakkında tam bilgi sahibi olduğu iddia edildi.
Politis gazetesi: “Guterres’in Hiçbir Beklentisi Yok – Guterres Biliyor ve Sıfır Beklentide” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarına taşıdığı haberinde, Guterres’in Akıncı ve Anastasiadis’le New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeleri “körü körüne yapmadığını ve aslında her şeyin bilgisi dahilinde olduğunu” iddia etti.
Gazete, Guterres’in liderlerle görüşmelerinde, danışmanı Lute’un kendisini tam olarak bilgilendirmesini beklediğini dile getirdiğini ancak Guterres’in aslında mevcut duruma ilişkin tam bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.
Gazete, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Guterres’in 2017 Şubat ayından beridir çözüm sürecine hiçbir ilerleme sağlanmadığını, liderlerin gerekli ön çalışmayı yapmadıklarını ve bugüne kadar söylediklerinin aynılarını söylemeye geldiklerini tespit ettiğini iddia etti.
Guterres’in “olayları akışına bırakma” görüşüne hakim olduğunu, bu yüzden Lute’un temaslarını yoğunlaştırması ihtimaline de karşı çıkmadığını savunan gazete, yeni dönüm noktasının ise Guterres’in UNFICYP raporunu sunacağı 15 Ekim tarihi olacağını vurguladı.
Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres’le görüşmelerinde bilindik tezlerini dile getirdiklerini de iddia eden gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise “iki devletli çözüm dile getirmeden, belki de artık farklı yaklaşımlara bakmanın zamanının geldiği” ifadesini kullandığına dair bilgiler olduğunu yazdı.
Alithia gazetesi ise, Akıncı ve Anastasiadis’in Guterres’le görüşmelerine ilişkin haberlerini; “Kısa Uzatma – Önümüzdeki 15 Günlük Sürede Ortam Netleşecek ve Guterres Nihai Kararını Verecek – Gerçeklere Ulaşmaya 15 Gün Uzatma” başlıkları altında verirken, Guterres’in New York’ta duyduklarından tatmin olmadığını, süreci şimdi bitirmek yerine UNFICYP raporun sunacağı 15 Ekim tarihine kadar uzatmaya gitmeyi kararlaştırdığını iddia etti.
Gazete, Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres’le görüşmelerinde Kıbrıs sorununun özüne ilişkin bilindik tezlerini dile getirmelerine karşın, müzakere süreci prosedürünün nasıl olabileceğine dair farklı yaklaşımlar ortaya koyduklarını da öne sürdü.
Habere göre Rum lider Anastasiadis, Lute’un doğrudan müdahil olacağı bir tür dolaylı müzakere şeklini gündeme getirirken Akıncı “bir stratejik ara anlaşma paketi” önerisini yineledi.
Gazete, çözüm müzakerelerinin devam edip etmeyeceğinin, büyük oranda, Guterres’in UNFICYP raporunda Güvenlik Konseyi üyelerine yapacağı önerinin ne olacağına bağlı olacağını da savundu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Fileleftheros: “İyi Hazırlık Daha Önemli – Guterres: Beni Garantör Ülkeler Değil Kıbrıs Halkı İlgilendirir – Başkan Dolaylı Müzakereler Önerdi – Lute İkinci Tur Temaslar Gerçekleştirecek”.
Haravgi: “Guterres Kararını Raporunda Açıklayacak”.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Çok Zor”
Kiprianu: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması Çok Zor”
Papadopulos: “kıbrıs Tarihindeki En Kötü Belge”
Papadopulos: “kıbrıs Tarihindeki En Kötü Belge”
Mısır Büyükelçisinden Rum Hükümeti’ne 5 Balıkçının Serbest Bırakılmasıyla İlgili Teşekkür
Mısır Büyükelçisinden Rum Hükümeti’ne 5 Balıkçının Serbest Bırakılmasıyla İlgili Teşekkür
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Ortak Mesaj
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Ortak Mesaj
AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi
AB Komisyonu’nun Maraş İle İlgili Türkiye’nin Tezlerine Uyduğu İddia Edildi
New York’ta Güney Kıbrıs Yatırım Forumu
New York’ta Güney Kıbrıs Yatırım Forumu
AKEL: “Hükmetten Derinya Kapısına İlişkin Açıklama Yok”
AKEL: “Hükmetten Derinya Kapısına İlişkin Açıklama Yok”
Hristodulidis 8 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanı İle Görüşecek
Hristodulidis 8 Kasım’da ABD Dışişleri Bakanı İle Görüşecek
Anastasiadis Dün Guterres’le Görüştü
Anastasiadis Dün Guterres’le Görüştü
Güney Kıbrıs’ta Yüksek Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı...
Güney Kıbrıs’ta Yüksek Öğrenim Gören Öğrenci Sayısı...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim