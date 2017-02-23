Güney Kıbrıs:
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23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

Guterres Korniliu'nun Güven Mektubunu Kabul Etti

Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) yeni Daimi Temsilcisi olan Kornilios Korniliu’nun güven mektubunu kabul eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, törende yaptığı konuşmada, “engellerin aşılması ve sürecin kısa zaman içerisinde devam etmesini umduğunu söylediği” haber verildi.

Guterres Korniliu'nun Güven Mektubunu Kabul Etti
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Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Rum Yönetimi’nin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) yeni Daimi Temsilcisi olan Kornilios Korniliu’nun güven mektubunu kabul eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, törende yaptığı konuşmada, “engellerin aşılması ve sürecin kısa zaman içerisinde devam etmesini umduğunu söylediği” haber verildi.

Haberini Rum Haber Ajansı (KİPE)’ye dayandıran Haravgi gazetesi, güven mektubu sunulmasıyla ilgili törenin ardından yapılan kısa sohbette, Rum Büyükelçi Korniliu’nun, BM Genel Sekreteri Guterres’i, “Kıbrıs Türk liderin katılmama kararı ve Türk tarafının ortaya koyduğu koşulların ardından, bugünkü liderler görüşmesinin gerçekleştirilmeyeceği konusunda bilgilendirdiğini” yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs sorunu çözüm sürecine yönelik desteğini ve şahsi ilgisini teyit ettiğini de yazan gazete, Guterres’in, iki taraf ile garantör güçlerin esas role sahip olduğunu söylediğini de aktardı.

(İY/HA)

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