banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Döviz kurları
Döviz kurları...
Başbakan: “Zor günlerden geçiyoruz“
BAŞBAKAN: "ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"
Girne'de cinayet!
Son Dakika
Girne'de cinayet!
Zamlar devam ediyor!
Son Dakika
ARPA’YA VE SÜT’E ZAM!
banner282
Flaş Haber
Zamlar devam ediyor!
Kapat

Guterres’in Liderlerle Ortak Görüşme Yapacağı İddia Edildi

Lefkoşa, 1 Eylül 18: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin gözüyle bakıldığı, sadece tarihin belirlenmesinin beklendiği iddia edildi.Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Sekreterini İkna Etmeliler” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin...

Guterres’in Liderlerle Ortak Görüşme Yapacağı İddia Edildi

Lefkoşa, 1 Eylül 18: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin gözüyle bakıldığı, sadece tarihin belirlenmesinin beklendiği iddia edildi.Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Sekreterini İkna Etmeliler” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin...

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:02
Guterres’in Liderlerle Ortak Görüşme Yapacağı İddia Edildi

Lefkoşa, 1 Eylül 18: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin gözüyle bakıldığı, sadece tarihin belirlenmesinin beklendiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, “BM Genel Sekreterini İkna Etmeliler” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le ortak görüşme yapmasına kesin gözüyle bakıldığını, bu görüşmenin Eylül ayı sonlarında gerçekleşmesinin beklendiğini iddia etti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Akıncı ve Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde Eylül ayında New York’ta olacaklarını hatırlatarak, geriye sadece Guterres’in liderlerle ortak görüşmesinin tarihinin kesinleştirilmesinin kaldığını öne sürdü.
Guterres’in liderlerle görüşmesinin, geçici danışman olarak atadığı Jane Holl Lute’un Kıbrıs raporuyla ilişkili olmayacağını ve Guterres’in Kıbrıs sorununun bundan sonra izleyeceği yol konusunda liderlerle görüşmeyi her halükarda arzuladığını iddia eden gazete, liderlerin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl devam edeceği konusundaki görüşlerini Guterres’e aktarmalarının isteneceğini yazdı.
Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres çerçevesini okuduklarında aynı şeyi mi anladıkları sorusunun da gündemde olduğunu ve Guterres’in bu çerçevede ortak görüşmede, parametrelerini yeninden ortaya koyması ihtimalinin bulunduğunu öne süren gazete, Guterres’in bu parametreleri nasıl anladıklarını izah etmelerini liderlerden isteyeceğini iddia etti.
(SB/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız Askeri Uçağı Baf Havaalanı’na Acil İniş Yaptı
Fransız Askeri Uçağı Baf Havaalanı’na Acil İniş Yaptı
“kaçak Göçmenler Güney Kıbrıs’a Türkiye’den Geldiler” İddiası...
“kaçak Göçmenler Güney Kıbrıs’a Türkiye’den Geldiler” İddiası...
Rum Haber Ajansı Yönetim Kurulu Değişti
Rum Haber Ajansı Yönetim Kurulu Değişti
Uyuşturucu Ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi.
Uyuşturucu Ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi.
Güney Kıbrıs Kayıplar Konusunda Türkiye’ye Bir Kez Daha Çağrı Yaptı
Güney Kıbrıs Kayıplar Konusunda Türkiye’ye Bir Kez Daha Çağrı Yaptı
Güneyde Kara Yağın Patentinin Alınıp Alınamayacağı İnceleniyor
Güneyde Kara Yağın Patentinin Alınıp Alınamayacağı İnceleniyor
Bm Barış Gücü’ne Şili’den Asker...
Bm Barış Gücü’ne Şili’den Asker...
Askeri Bölgenin Fotoğraflarını Çektiği İçin Tutuklanan Kıbrıslı Türk Rum Basınında...
Askeri Bölgenin Fotoğraflarını Çektiği İçin Tutuklanan Kıbrıslı Türk Rum Basınında...
Rmmo Astsubayı Bu Kez De 12 Yıl Önceki Patlayıcı Meselesinden Tutuklandı
Rmmo Astsubayı Bu Kez De 12 Yıl Önceki Patlayıcı Meselesinden Tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı Verileri...
Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı Verileri...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim