Guterres’in “beklentisi Yok”

“NİHAİ KARAR 15 GÜN SONRA” İDDİASILefkoşa, 30 Eylül 18: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmelerde, geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un kendisine yönelik bilgilendirmesini tamamlamasını beklediğini söylemesine karşın aslında her şey hakkında tam bilgi sahibi olduğu iddia edildi.Politis gazetesi: “Guterres’in Hiçbir Beklentisi Yok – Guterres Biliyor ve Sıfır Beklentide” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarına taşıdığı haberinde, Guterres’in Akıncı ve Anastasiadis’le New York’ta gerçekleştirdiği görüşmeleri “körü körüne yapmadığını ve aslında her şeyin bilgisi dahilinde olduğunu” iddia etti.Gazete, Guterres’in liderlerle görüşmelerinde, danışmanı Lute’un kendisini tam olarak bilgilendirmesini beklediğini dile getirdiğini ancak Guterres’in aslında mevcut duruma ilişkin tam bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.Gazete, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Guterres’in 2017 Şubat ayından beridir çözüm sürecine hiçbir ilerleme sağlanmadığını, liderlerin gerekli ön çalışmayı yapmadıklarını ve bugüne kadar söylediklerinin aynılarını söylemeye geldiklerini tespit ettiğini iddia etti.Guterres’in “olayları akışına bırakma” görüşüne hakim olduğunu, bu yüzden Lute’un temaslarını yoğunlaştırması ihtimaline de karşı çıkmadığını savunan gazete, yeni dönüm noktasının ise Guterres’in UNFICYP raporunu sunacağı 15 Ekim tarihi olacağını vurguladı.Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres’le görüşmelerinde bilindik tezlerini dile getirdiklerini de iddia eden gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise “iki devletli çözüm dile getirmeden, belki de artık farklı yaklaşımlara bakmanın zamanının geldiği” ifadesini kullandığına dair bilgiler olduğunu yazdı.Alithia gazetesi ise, Akıncı ve Anastasiadis’in Guterres’le görüşmelerine ilişkin haberlerini; “Kısa Uzatma – Önümüzdeki 15 Günlük Sürede Ortam Netleşecek ve Guterres Nihai Kararını Verecek – Gerçeklere Ulaşmaya 15 Gün Uzatma” başlıkları altında verirken, Guterres’in New York’ta duyduklarından tatmin olmadığını, süreci şimdi bitirmek yerine UNFICYP raporun sunacağı 15 Ekim tarihine kadar uzatmaya gitmeyi kararlaştırdığını iddia etti.Gazete, Anastasiadis ve Akıncı’nın Guterres’le görüşmelerinde Kıbrıs sorununun özüne ilişkin bilindik tezlerini dile getirmelerine karşın, müzakere süreci prosedürünün nasıl olabileceğine dair farklı yaklaşımlar ortaya koyduklarını da öne sürdü.Habere göre Rum lider Anastasiadis, Lute’un doğrudan müdahil olacağı bir tür dolaylı müzakere şeklini gündeme getirirken Akıncı “bir stratejik ara anlaşma paketi” önerisini yineledi.Gazete, çözüm müzakerelerinin devam edip etmeyeceğinin, büyük oranda, Guterres’in UNFICYP raporunda Güvenlik Konseyi üyelerine yapacağı önerinin ne olacağına bağlı olacağını da savundu.Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Fileleftheros: “İyi Hazırlık Daha Önemli – Guterres: Beni Garantör Ülkeler Değil Kıbrıs Halkı İlgilendirir – Başkan Dolaylı Müzakereler Önerdi – Lute İkinci Tur Temaslar Gerçekleştirecek”.Haravgi: “Guterres Kararını Raporunda Açıklayacak”.(SB/HÖ)