Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101736
ALTIN
179.449
DOLAR
4.2592
STERLİN
5.7592
EURO
5.0957
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Guterres çerçevesi konusunda taraflar arasında yorum farkı olduğu iddia ediliyor

Crans Montana’daki Kıbrıs sorunu müzakereleri çerçevesinde sunulan Guterres Çerçevesi konusunda, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki yorum farkı olduğu iddia edildi.

Guterres çerçevesi konusunda taraflar arasında yorum farkı olduğu iddia ediliyor

Crans Montana’daki Kıbrıs sorunu müzakereleri çerçevesinde sunulan Guterres Çerçevesi konusunda, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki yorum farkı olduğu iddia edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:02
Guterres çerçevesi konusunda taraflar arasında yorum farkı olduğu iddia ediliyor

“AYNI ŞEYDEN BAHSETMİYORLAR”

Crans Montana’daki Kıbrıs sorunu müzakereleri çerçevesinde sunulan Guterres Çerçevesi konusunda, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafı arasındaki yorum farkı olduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi “Burada Çerçeve, Orada Çerçeve, Çerçeve Hangisi? Akıncı Guterres Çerçevesinin 30 Haziran’daki Olduğunu, Biz ise 4 Temmuz’daki Olduğunu Savunuyoruz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının Guterres Çerçevesi’nden bahsettiklerinde, aslında tam olarak aynı şeyden bahsetmediklerinin dün, bir kez daha teyit edildiğini öne sürdü.

Gazete, bu durumun, gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerekse BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevine yeni atandığını iddia ettiği (BM dün atama haberlerini resmen yalanlamıştı) Jane Holl Lute’nin Guterres Çerçevesi’nin ne olduğunu, herhangi bir yanlış yorumlamaya mahal vermeyecek şekilde netleştirmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün, Guterres Çerçevesi’nin Crans Montana’daki görüşmelerde 30 Haziran tarihinde sunulan belge olduğunu ve bundan başka bir belge bulunmadığını söylediğini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da, Guterres Çerçevesi’nin, Guterres’in 4 Temmuz’da, müzakereler için bir tür çerçeve olan ve BM Genel Sekreteri’nin o dönemdeki Kıbrıs Özel Danışmanı olan Espen Barth Eide tarafından da kaydedilen parametrelerin sunulmasıyla ortaya çıkıp netleştiğini öne sürdüğünü yazdı.

Habere göre Prodromu, Guterres Çerçevesi’nin bu olduğunu ve bu çerçevenin, sunulduğu günden beri çok iyi bilindiğini iddia etti.

Akıncı’nın Guterres Çerçevesi konusunda dün yaptığı açıklamalara da yer veren gazete, Rum tarafının bu konudaki görüşünün ise, Guterres Çerçevesi’nin somut ve tek olduğu ve çerçevedeki maddelerin iki ayrı yorum kaldırmadığı yönünde olduğunu yazdı.

Habere göre Prodromu, Akıncı’nın 30 Haziran ile ilgili bahsinin, müzakerelerde yaşanan anlaşmazlık ile ilgili olduğunu iddia ederken, herkesin müzakerelerde, Guterres’in, Guterres çerçevesiyle toparlama girişiminde bulunmak durumunda kaldığı bir anlaşmazlık yaşandığını anımsadığını öne sürdü.

Prodromu ayrıca, olayların ve Guterres Çerçevesi’nin oldukça somut olduğunu savunarak, Türkiye’nin Crans Montana’da siyasi irade gösterememesiyle, müzakerelerde çıkmaz yaşandığını iddia etti.

 

Son Güncelleme: 04.05.2018 12:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“lefkoşa Fır Hattı” Etrafında “casus Uçuşlar”
“lefkoşa Fır Hattı” Etrafında “casus Uçuşlar”
Fotiu: “yardım Kamyonları Sorunsuz Geçti”
Fotiu: “yardım Kamyonları Sorunsuz Geçti”
BM, AP heyetinin Kapalı Maraş’a girişine yardımı reddetti
BM, AP heyetinin Kapalı Maraş’a girişine yardımı reddetti
AKEL’den Anastasiadis’e ağır eleştiri…
AKEL’den Anastasiadis’e ağır eleştiri…
Anastasiadis’in Yanıtı Ve Akıncı’nın Açıklamaları...
Anastasiadis’in Yanıtı Ve Akıncı’nın Açıklamaları...
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Danışmanlığı’na Jane Holl Lute’un Atandığı İddiası!
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Danışmanlığı’na Jane Holl Lute’un Atandığı İddiası!
KKTC’de Yaşayan Rumlara Ve Maronitlere Yardım Gönderimi Başlıyor...
KKTC’de Yaşayan Rumlara Ve Maronitlere Yardım Gönderimi Başlıyor...
“Afrodit” yatağındaki doğal gaz İsrail’le tartışma konusu oldu
“Afrodit” yatağındaki doğal gaz İsrail’le tartışma konusu oldu
Güney, işsizlik oranının en çok düştüğü ülke
Güney, işsizlik oranının en çok düştüğü ülke
Diyaliz için KKTC’ye geliyorlar
Diyaliz için KKTC’ye geliyorlar

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim