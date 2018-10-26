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Gürcü Çift Sahte Yunan Kimlikleriyle Yakalandı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta, 38 ve 36 yaşlarındaki bir Gürcü çiftin, Güney Kıbrıs’ta bulundurdukları belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından hapsi boyladıkları ifade edildi.

Gürcü Çift Sahte Yunan Kimlikleriyle Yakalandı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta, 38 ve 36 yaşlarındaki bir Gürcü çiftin, Güney Kıbrıs’ta bulundurdukları belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından hapsi boyladıkları ifade edildi.

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
Gürcü Çift Sahte Yunan Kimlikleriyle Yakalandı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ta, 38 ve 36 yaşlarındaki bir Gürcü çiftin, Güney Kıbrıs’ta bulundurdukları belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından hapsi boyladıkları ifade edildi.

Gürcü çiftin bu belgeleri iş bulmak için de kullandıklarını yazan Fileleftheros gazetesi, çiftin iş bulmalarının birkaç gün akabinde ise ilgili kütüğe kaydolmak için Baf’taki Sosyal Sigortalar Dairesine gittiklerini ve burada da kendilerini Yunan gibi gösteren belgeleri sunduklarını kaydetti.

Yapılan araştırmanın ardından bir şeylerin yanlış gittiğinin tespit edildiğini ve konunun polisin yetkili birimine intikal ettiğini yazan gazete, araştırmanın sonunda çiftin Gürcü kökenli olduğu ve kimliklerinin de sahte olduğunun tespit edildiğini ekledi.

(İY/HA)
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