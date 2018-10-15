banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98177
ALTIN
230.251
DOLAR
5.8154
STERLİN
7.6334
EURO
6.7409
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Trafik kazası: Benzin istasyonuna girdi
TRAFİK KAZASI: BENZİN İSTAYONUNA GİRDİ
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”
BİRÇOK EKSİKLİK TAMAMLANDI
banner282

Güralp Alithia Gazetesine Konuştu: “Sorunu Birlikte Çözmeliyiz”

Güralp Alithia Gazetesine Konuştu: “Sorunu Birlikte Çözmeliyiz”

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:49
Güralp Alithia Gazetesine Konuştu: “Sorunu Birlikte Çözmeliyiz”

Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Su Yönetimi Üst Kurulu Koordinatörü inşaat mühendisi Hasan Güralp, su sorununu iki toplumun beraber çözmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. 

Alithia gazetesinin sorularını yanıtlayan Güralp, KKTC’ye Türkiye’den gelen su hakkında bilgiler verdi.

KKTC’deki su sıkıntısından söz eden Güralp, Türkiye’den gelen suyla evlerde kullanım suyu ihtiyacının karşılandığını ancak tarım amaçlı ihtiyaç duyulan suyla ilgili hâlâ sorunların olduğunu belirtti. 

Rum tarafındaki odayla temaslarının olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt veren Güralp, Lefkoşa Rum kesimindeki su işleriyle ilgilenen dairenin müdürüyle temasının olduğunu belirtti. 

Açıklamalarında Haspolat Arıtma Tesisi’ne de değinen Güralp, iki kesime de hizmet veren bu tesisle ilgili karşılaştıkları bazı sorunlardan söz etti. 

Özellikle de su eksikliği gibi konularda diyaloğun önemini vurgulayan Güralp, siyaseti geride bırakıp adanın iyiliği için hep birlikte iletişim içerisine girilmesi gerektiğini ifade etti. 

Siyasi sorun nedeniyle hayali bir çizgi oluşturulduğundan söz ederek, suyun ne hayali çizgi, ne de sınır tanıdığını belirten Güralp, “Bu sorunu birlikte çözmeliyiz” şekilde konuştu.

 

Son Güncelleme: 15.10.2018 13:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akel Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’e Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü
Akel Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’e Yönelik Eleştirilerini Sürdürdü
Güney’de Yasa Dışı Kesilen Hayvanlar Tespit Edildi
Güney’de Yasa Dışı Kesilen Hayvanlar Tespit Edildi
“muttayaka’”daki (mutluyaka) Kıbrıs Türk Malları
“muttayaka’”daki (mutluyaka) Kıbrıs Türk Malları
Baf’taki İbrahim Hanında İki Toplumlu Festival Düzenlendi
Baf’taki İbrahim Hanında İki Toplumlu Festival Düzenlendi
Burak Doluay Politis Gazetesine Konuştu
Burak Doluay Politis Gazetesine Konuştu
Rum Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Açıklamaları
Rum Yetkililerden Kıbrıs Sorunu Açıklamaları
Hristodulidis Ve Kadis Lüksemburg Yolcusu
Hristodulidis Ve Kadis Lüksemburg Yolcusu
Baf Bölgesinde EOKA’ya Ait İki Sığınak
Baf Bölgesinde EOKA’ya Ait İki Sığınak
Anastasiadis Yeni Girişim Bekliyor
Anastasiadis Yeni Girişim Bekliyor
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Girne Kalesi Ziyareti
Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Girne Kalesi Ziyareti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim