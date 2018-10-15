Güralp Alithia Gazetesine Konuştu: “Sorunu Birlikte Çözmeliyiz”

Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası Su Yönetimi Üst Kurulu Koordinatörü inşaat mühendisi Hasan Güralp, su sorununu iki toplumun beraber çözmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.



Alithia gazetesinin sorularını yanıtlayan Güralp, KKTC’ye Türkiye’den gelen su hakkında bilgiler verdi.



KKTC’deki su sıkıntısından söz eden Güralp, Türkiye’den gelen suyla evlerde kullanım suyu ihtiyacının karşılandığını ancak tarım amaçlı ihtiyaç duyulan suyla ilgili hâlâ sorunların olduğunu belirtti.



Rum tarafındaki odayla temaslarının olup olmadığı sorusuna olumsuz yanıt veren Güralp, Lefkoşa Rum kesimindeki su işleriyle ilgilenen dairenin müdürüyle temasının olduğunu belirtti.



Açıklamalarında Haspolat Arıtma Tesisi’ne de değinen Güralp, iki kesime de hizmet veren bu tesisle ilgili karşılaştıkları bazı sorunlardan söz etti.



Özellikle de su eksikliği gibi konularda diyaloğun önemini vurgulayan Güralp, siyaseti geride bırakıp adanın iyiliği için hep birlikte iletişim içerisine girilmesi gerektiğini ifade etti.



Siyasi sorun nedeniyle hayali bir çizgi oluşturulduğundan söz ederek, suyun ne hayali çizgi, ne de sınır tanıdığını belirten Güralp, “Bu sorunu birlikte çözmeliyiz” şekilde konuştu.



