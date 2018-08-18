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Güney’in turizm rakamları

Güney’in turizm rakamları

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:00
Güney’in turizm rakamları

Rum otelciler Rusya’dan Güney’e giden turistlerde yüzde 50 düşüşten söz etse de Rum İstatistik Dairesi, Rus turistlerde yüzde 5,9 düşüş yaşandığını, genel itibarıyla bu yılın ilk 7 ayında gelen turistlerde yüzde 9,6 artış kaydedildiğini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazetelerin İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Güney’e giden turist sayısı 2 milyon 183 bin 775 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine ait rakamlar 1 milyon 994 bin 236’yı gösteriyor. Buna göre turist sayısında yüzde 9,6 artış kaydedildi.

Rum otelciler bu yıl Güney’e giden Rus turist sayısında yüzde 50’ye varan büyük bir düşüş yaşandığından söz ederken İstatistik Dairesi verileri, geçen yıl 462 bin olan Rus turist sayısını bu yıl 438 bin, düşüşü de yüzde 5,9 gösteriyor. 

Gazete, Güney’de ikamet edenlerin temmuz ayı yurtdışı seyahatlerinin (164 bin 376) de 2017’nin aynı dönemine (149 bin 716) göre yüzde 10 oranında arttığı, yurt dışına çıkanların yüzde 92’yle ezici çoğunluğunun Avrupa ülkelerini, özellikle de Yunanistan, İngiltere, Rusya, İtalya ve Bulgaristan’ı tercih ettiğini yazdı.

Öte yandan Politis, İngiliz “Mirror” gazetesinin Ay. Napa’yı, aile tatilleri için ideal gösterdiğine” dikkat çekti ve İngiliz gazetesinden alıntı haberini “İngilizler Ay. Napa’yı Farklı Görüyor… İngiliz basını Aileler İçin İdeal Turistik Hedef Gösteriyor” başlığıyla okurlarına aktardı.

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Son Güncelleme: 18.08.2018 12:15
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