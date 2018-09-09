Güneye Siyasi İltica Yönünde 7 Bin 500 Başvuru...

Lefkoşa, 9 Eylül 18 : Güney Kıbrıs’ta 7 bin 500 kişinin, Rum makamlarına yaptıkları siyasi iltica talebinin incelenmesini beklediği bildirildi.



Politis gazetesine göre, Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis yaptığı açıklamada, 7 bin 500 kişinin, siyasi iltica başvurularının incelenmesini beklediğini belirtti.



Bu başvuruların, İltica Dairesi, Mülteci İnceleme Kurumu ya da idari mahkemelerde askıda bekledi bilgisini aktaran Petridis, rakamın endişe verici boyutta olduğu görüşünü dile getirdi.



(HC/SEL)

