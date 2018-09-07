Güney’e Cihatçı Terörist Korkusu…

BAZI DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN CEP TELEFONLARINDA SİLAH VE TABANCAYLA ÇEKİLMİŞ VE BİR DE IŞİD ÜNİFORMALI BİR ŞAHSIN GÖRÜNDÜĞÜ FOTOĞRAFLAR BULUNDU



Güney Kıbrıs’a son dönemde ulaşan bazı düzensiz göçmenlerin terör örgütleriyle bağlantılı olabileceğini gösteren bulgulara ulaşıldığı haber verildi.

Politis “Cihatçı Endişesi… Cep Telefonlarında Fotoğraflar Bulundu” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde bulguların, Lefkoşa’ya bağlı “Kokkinotrimithia”daki (Koçinotrimitya) barınma merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre bu barınma merkezinde kalan bazı kişilerin cep telefonlarında, ellerinde silah, tabanca gibi şeylerle çekilmiş fotoğraflarına rastlandı, IŞİD üniforması giyen bir şahsın net şekilde göründüğü bir fotoğraf da saptandı.

Haberi iç sayfasında “Cihatçılar (da) mı Geldi?.. Göçmenlerin Cep Telefonlarında Makamları Endişelendiren Fotoğraflar Bulundu” başlığıyla detaylandıran gazete, ele geçen bulguların, Rum güvenlik makamlarını ve ilgili birimleri kaygılandırdığına dikkat çekti.

Edindiği bilgilere dayanarak cep telefonlarında, “yakın zamanda Güney Kıbrıs’a gitmiş kişilerin bir-iki düzensiz göçmenin ellerinde silah ve tabancalarla poz verdiği, hatta bir tanesinde cihatçı (IŞİD) üniforması net şekilde görülen fotoğraflar bulunduğunu yazan ve elde ettiği iki fotoğrafı okurlarıyla paylaşan gazete, ele geçirilen bütün fotoğrafların incelemeye alındığını yazdı.

Son zamanlarda gerek teknelerle Güney’e giden, gerek barikatlarda bulunan kişilerin büyük çoğunluğunun Suriye’nin Dara bölgesinden olduğu bilgisine ulaştığına dikkat çeken gazete, Golan Tepelerine yakın konumdaki Dara’da geleneksel olarak aşırı radikal Suriyeliler bulunduğunu ve Esad güçleri tarafından alındığı 2018 Temmuzuna kadar, IŞİD ile doğrudan bağlantısı olmasa da bu tür İslami/Selefî örgütlerin eylem alanı olduğunu hatırlattı.

Gazete, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Çalışma bakanları ile İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanının katılımıyla önceki gün Rum Başkanlık Sarayı’nda önceki gün gerçekleşen toplantıda, cep telefonlarında bulunan bu fotoğraflar ve Suriye’deki rejim karşıtı örgütler konusunun masaya yatırıldığını belirtti.

Habere göre Rum makamları, Güney’e bu tür (muhtemel terör bağlantılı) düzensiz göçmen akışının örgütlü olabileceğinden kaygı duyuyor.

NİKOLAU: “TÜRKİYE SORUMLULUK ALSIN”

Aynı gazete Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun dün BM Mülteciler Yüksek Komiseri Katja Johanna Saha Savarimuthu ile görüşerek Rum yönetiminin, Güney Kıbrıs’a göçmen/mülteci akışının son aylarda artmasından duyduğu kaygıyı ilettiğini bildirdi.

Güney Kıbrıs’ın bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmekte olduğunu ancak son dönemde artan mülteci akınının, Rum nüfusuna oranla çok yüksek düzeylere ulaştığını söyleyen Nikolau, “Bir ada olarak Kıbrıs mülteci destinasyonu haline gelemez. Bütün veriler göçmenlerin büyük bölümünün Türkiye üzerinden geldiğini gösteriyor. Bu ülke AB’den mülteciler meselesini yönetmek için ekonomik yardım da alıyor, Türkiye bu konuda sorumluluk üstlenmeli” dedi.

