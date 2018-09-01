Güney’den Sözlük Konusunda Avrupa Kurumlarına Protesto

Güney Kıbrıs’ta basın sektöründe görevli 238 çalışanın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazetecilere yönelik oluşturulan tavsiye niteliğindeki sözlüğü, Avrupa kurumları nezdinde protesto ettikleri bildirildi.



Fileleftheros gazetesi 238 çalışanın imzasını taşıyan bir mektup hazırlandığını belirerek, bunun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonları, BM’nin Basın Özgürlüğü Ofisine gönderildiğini yazdı.



Habere göre, mektupta sözlüğün, basın özgürlüğüne zarar verdiği savunuldu ve sözlüğün geri çekilmesi istendi.



Bunun yanı sıra, sözlüğün oluşturulmasında gazetecilerle işbirliği yapılmadığını, ayrıca Güney Kıbrıs makamlarına bir bilgi verilmediği belirtilen mektupta, AGİT’in, Kıbrıs sorunu için oluşturulan diyaloğa müdahale ettiği savunuldu.



Mektupta, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gazetecilerin iletişimde sorun yaşamadığı ve iletişlim kurmak için arabuluculuk ya da özel sözlük hiçbir zaman istemediği de kaydedildi.



