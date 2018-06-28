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Güney’den geçişlerde akaryakıt kontrolü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gümrük Dairesi’nden yayımlanan genelge üzerine, KKTC’ye geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri bu sabah başladı.

Güney’den geçişlerde akaryakıt kontrolü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gümrük Dairesi’nden yayımlanan genelge üzerine, KKTC’ye geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri bu sabah başladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:53
Güney’den geçişlerde akaryakıt kontrolü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gümrük Dairesi’nden yayımlanan genelge üzerine, KKTC’ye geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri bu sabah başladı.

Kathimerini’nin haberine göre daha çok çift kabin van, taksi, kamyon, tanker veya otobüs gibi araçlar denetleniyor. KKTC’ye gelmeleri öncesinde depolarındaki yakıt miktarı ölçülen ve plakaları alınan araçlar, dönüş yaptıklarında depo ölçümleri yineleniyor. Çıkıştaki miktardan daha fazla yakıtla dönmeleri halinde fazladan her litre başına 4 Euro ceza kesiliyor. Şoför cezayı ödemez ya da memur gerekli görürse el koyma işlemi yapılması da sözkonusu.

Gazeteye göre, gümrük personeline, diğer vatandaşın geçişini engellemeyecek şekilde işlem yapması, maksat KKTC’den akaryakıt ticaretini caydırmak olduğu için kontrollerde aşırı ihtiraslı olunmaması talimatı verildi.

Rum maliye bakanı Haris Yeorgiadis de, yeşil hat tüzüğünün, ticareti yapılacak mal ya da ürünün kontrol şartı içerdiğini açıkladı.

 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 19:19
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