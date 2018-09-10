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Güneyden Adli Haberler

Güneyden Adli Haberler

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:54
Güneyden Adli Haberler

AT YARIŞI KULÜBÜNE AİT ARAÇ KUNDAKLANDI

Lefkoşa’nın Rum kesimine bağlı Engomi’de, evvelki gün saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa At Yarışı Kulübü’ne ait bir aracın, kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı bildirildi.
 
Filelefteros gazetesine göre, binanın bodrum katında park halinde bulunan araç, kundaklama sonucu tamamen yandı.

Habere göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARALİMNİ’DE KAÇAK TÜTÜN VE KAÇAK SİGARAYLA YAKALANDI

Gazete, bir diğer haberinde, 43 yaşındaki Paralimni sakini bir Rum’a, sahibi olduğu mini markette bulundurduğu gümrüksüz 110 paket sigara ile 10 paket sarma sigara tütünü nedeniyle, 900 Euro ceza kesildiği bildirildi.

Haberde, kaçak ürünlerin, Rum polisinin mini markete perşembe akşamı yaptığı baskında tespit edildiği belirtildi.

BAF’TA DOMİNO GİNİ YANGINLAR

Gazete, bir başka haberinde de, Baf’ta dün 7 farklı bölgede çeşitli büyüklükte yangınlar çıktığını yazdı.

Haberde, yangınlardan birinin yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve 8 dekarlık alanı kül ettiği belirtilirken, yangının erişilmesi zor bölgede bulunmasından dolayı güçlükle kontrol altına alındığı kaydedildi.

Gazete, diğer yangınlardan birinde ise 4 hektarlık alanın yandığını; diğer yangınların da daha küçük ölçekli olduğunu yazdı.

Son Güncelleme: 10.09.2018 13:10
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