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Güneydeki Havaalanlarında Kimlik-Pasaportlara Elektronik Kontrol

Larnaka ve Baf Havaalanlarına, kimlik ve pasaportların elektronik olarak kontrollerinin yapılabileceği “BorderXpress” cihazlarının yerleştirilerek dün uygulamaya konulduğu bildirildi.

Güneydeki Havaalanlarında Kimlik-Pasaportlara Elektronik Kontrol

Larnaka ve Baf Havaalanlarına, kimlik ve pasaportların elektronik olarak kontrollerinin yapılabileceği “BorderXpress” cihazlarının yerleştirilerek dün uygulamaya konulduğu bildirildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Güneydeki Havaalanlarında Kimlik-Pasaportlara Elektronik Kontrol

Larnaka ve Baf Havaalanlarına, kimlik ve pasaportların elektronik olarak kontrollerinin yapılabileceği “BorderXpress” cihazlarının yerleştirilerek dün uygulamaya konulduğu bildirildi.

Politis gazetesi yeni gelen sistemle, yolcunun, kimlik ya da pasaportunu tek başına okutabileceğini belirtti. 

Her yolcunun cihazdan bir fiş alarak, bunu kontrol noktalarına vereceğini kaydeden gazete, mevcut aşamada uygulamanın gelişlerde Avrupa vatandaşları tarafından, gidişlerde ise tüm yolcular tarafından kullanılabileceğini aktardı. 

Habere göre cihazlar sayesinde kontroller sırasında oluşan uzun kuyrukların önüne geçilmiş olacak.

 


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Son Güncelleme: 11.07.2018 14:29
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