Güney’deki Gazeteciler Birliği “Önem Taşıyan Kelimeler” Sözlüğünün “Toplam İçeriğini 'Hiç' Benimsemediğini“ Açıkladı



(Güney) Kıbrıs Gazeteciler Birliği” (ESK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) desteğiyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlüğün, toplam içeriğini benimsemediğini açıkladı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ESK’nin, “Önem Taşıyan Kelimeler” sözlüğünün toplam içeriğini benimsemediğine ilişkin açıklamasına yer verdiler.

ESK’nin sözlüğün içeriğini reddettiğine ilişkin kararının son günlerde tepkilere neden olduğunu yazan gazete,birlik yönetiminin dün toplanarak, sözlüğünün içeriğinin bütün olarak benimsemediğine dair karar aldığını belirtti.

Habere göre ESK konu hakkında yaptığı açıklamada, gazetecilik dünyasının günlerdir yoğun bir şekilde meşgul olduğu bu konunun ayrıntılı incelenmesi ve kapsamlı olarak tartışılmasının ardından, AGİT’in sözlüğünün, yazanların ve ilham kaynaklarının iyi niyetlerini tanımasına karşın, sözlüğün toplam içeriğini “hiç” benimsemediğine karar verdiğini ifade etti.

ESK Yönetim Kurulu ifade özgürlüğünü savunarak, her gazeteciye vicdani olarak hareket etme çağrısında bulundu ve AGİT tarafından tüm fikrin ileriye götürülmesinin sonucunun “maalesef bunun yersiz olduğunu” kanıtladığını da belirtti.

Gazete Rum Gazeteciler Birliği’nin 8 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 4’ünün sözlüğün toplam içeriğini benimsemediğini, sözlüğün ilke sorunu olarak reddedilmesi şeklinde de önerinin de yapıldığını yazdı.

Gazete ESK Yönetim Kurulu Başkanı’nın oyuyla, söz konusu kararın alındığını belirtti.

DİKO

Alithia gazetesine göre DİKO yaptığı açıklamada “tehlikeli ve utanç verici” sözlük konusunun bir açıklamayla geçiştirilemeyeceğini savundu.

DİKO, ESK’nin, on günlük gecikmenin ardından sözlükten vazgeçme kararı almasının olumlu bir gelişmeyi teşkil ettiğini ifade etti.

ESK’nin ilk baştaki görüşünün “bunun, kişisel bir inisiyatifi teşkil ettiği ve kendileriyle ilgili olmadığı” şeklinde olduğunu anımsatan DİKO, ilk günlerde duydukları bu görüşün halkın haykırışı ve baskının ardından artık terk edildiğini, ESK’nın şu anki görüşünün ise AGİT’in sözlük fikrinin yersiz olduğu ve sözlüğünün toplam içeriğinin ise benimsenmesinin mümkün olmadığı şeklinde olduğunu, ESK’nın takındığı tavrın tatmin edici olarak da görülmediğini ifade etti.

SİAKALLİ

Alithia gazetesine göre sözlüğün yazarlarından biri olan Maria Siakalli dün yaptığı açıklamada, bir yazar tarafından görüşlerin kaydedilmesinin, bunları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtirken ölüm tehdidi aldığını da söyledi.

Siakalli, ölüm tehdidi aldığına dair polise şikayette bulunmadığını, konuyu üstlenecek olan AGİT’e bilgi verdiğini ifade etti.

Sözlüğün içeriğineyapılan yoğun eleştirileri de yorumlayan Siakalli, belirli ifadelerin değiştirilmesinin incelenmesine yönelik bir materyali teşkil ettiğini belirtti.

Yazarlar tarafından istenilen şeyin, bir ve diğer tarafın medyasında kullanılmakta olan ifadelerin kaydedilmesi, ne ve neden rahatsız ettiğine dair izahatta bulunması olduğunu belirten Siakalli, kendisinin tüm kelimeleri topladığını, bir yazar veya tarihçinin, olguları ve olayları kaydetmesinin, bunlarla hem fikir olduğu anlamına da gelmediğini söyledi.

Siakalli, “yasa dışı kolonizasyonun” hiçbir durumda Türk “yerleşikler” için “göçmenlik” olarak çevrilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Rum Edebiyatçılar Birliği Genel Sekreteri de olan Maria Siakalli, birlik başkanı ve başkan yardımcısının istifa etmesine ilişkin olarak ise sözlüğün yazılmasıyla yönetim kurulu üyelerinin bir alakasının bulunmadığını, bu nedenden dolayı bu iki istifayla ilişkilendirilmemesiadına kendisinin de istifa ettiğini açıkladığını söyledi.

