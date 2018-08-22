Güneyde Siyasi Sığınma Başvurusunda Bulunanlar Kötü Şartlar Altında Kalıyor

Lefkoşa, 22 Ağustos 18 (.): “Cyprus Stop Trafficking” örgütü, güneyde, siyasi sığınma talebinde bulunanların kötü şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğü şikayetinde bulundu.



Haravgi gazetesine göre örgüt, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu ve Meclis’e gönderdiği mektupta, başvuru sahiplerine, 2013 tüzüğü temelinde, barınma ve beslenme için verilen maddi destek ve kuponların yetersiz olduğunu belirtti.



Birçok kişinin kalacak oda bulanmayarak, parklarda çadır kurduğunu belirten örgüt, aileler için uygun fiyata kalacak yer aramaktan yorulduklarından yakındı.



Örgüt, 2013 yılında onaylanan ödeneklerin artık tamamen yetersiz olduğunu da belirtti.



(HC/GÜL)

