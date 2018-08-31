banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92364
ALTIN
254.431
DOLAR
6.5617
STERLİN
8.4370
EURO
7.6436
Dağyolu muhtarı isyan etti
DAĞYOLU MUHTARI İSYAN ETTİ
İş aracı yandı
İŞ ARACI YANDI
Kuzu hırsızları yakalandı
KUZU HIRSIZLARI YAKALANDI
Fellahoğlu’na 6 yıl hapis
FELLAHOĞLU’NA 6 YIL HAPİS
banner282
Flaş Haber
Gözler polise çevrildi
Kapat

Güneyde Kara Yağın Patentinin Alınıp Alınamayacağı İnceleniyor

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 (.): Rum Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’nın kara yağın menşe adı veya mahreç işareti korumalı ürün olarak tescilinin yapılıp yapılmayacağı konusunda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Güneyde Kara Yağın Patentinin Alınıp Alınamayacağı İnceleniyor

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 (.): Rum Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’nın kara yağın menşe adı veya mahreç işareti korumalı ürün olarak tescilinin yapılıp yapılmayacağı konusunda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:36
Güneyde Kara Yağın Patentinin Alınıp Alınamayacağı İnceleniyor

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 (.): Rum Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’nın kara yağın menşe adı veya mahreç işareti korumalı ürün olarak tescilinin yapılıp yapılmayacağı konusunda incelemelerde bulunduğu bildirildi.


Haravgi gazetesine göre Tarım Bakanı Kosta Kadis, bir milletvekilinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Tarım Dairesi’nin, zeytinyağıyla ilgili uygulamadaki Avrupa hükümlerini incelediğini belirtti.

Kara yağın, “tarım ürünleri ve gıdaların kalite sistemi” altında kaydının yapılması girişiminde bulunulmadan önce, gıdalara ilişkin yasal düzenlemelerin kontrolü ve uygulanması için yetkili birim olan Sağlık Dairesi’yle ve gıdaların kimyasal ve biyolojik analizlerinin yapılmasında laboratuvar hizmetleri sunan Kimya Dairesi’yle iletişime geçildiği bilgisin veren Kadis, bu çerçevede kimyasal analizleri yapılmak üzere laboratuvara kara yağ örneği gönderildiğini ifade etti.

Kadis, laboratuvar kontrollerinin tamamlanmasıyla “tarım ürünleri ve gıdaların kalite sistemine” dahil edilmesi süreci yönünde ilerlenmesi için, Tarım Bakanlığı’nın, yetkili birimlerle iş birliği içinde ilgili hükümlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Kara yağın, üretim şekli nedeniyle neredeyse siyah olan koyu renginden dolayı bu ismi aldığını yazan gazete, sadece Kıbrıs’a özgü bir yağ türünün söz konusu olduğundan bahsetti.

Kara yağın eskiden geleneksel olarak Baf ve Karpaz bölgelerinde üretildiğini kaydeden gazete, bugün, (Güney Kıbrıs’ta) sadık hayranları olsa da, acılık seviyesi ve üretim şekli nedeniyle kötü kalite kabul edildiğinden bugünkü ağız tatlarına pek uymadığı için kaybolmak üzere olduğunu belirtti.

Güneyde 1983’ten itibaren şişelenmesinin yasayla yasaklandığını da aktaran gazete, bazı üreticilerin üretime devam ettiğini ve kara yağı açık olarak pazarlarda sattığını belirtti.

Gazete KKTC’de şişelenmiş kara yağın bulunduğunu da haberine ekledi.

(HC/GÜL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransız Askeri Uçağı Baf Havaalanı’na Acil İniş Yaptı
Fransız Askeri Uçağı Baf Havaalanı’na Acil İniş Yaptı
“kaçak Göçmenler Güney Kıbrıs’a Türkiye’den Geldiler” İddiası...
“kaçak Göçmenler Güney Kıbrıs’a Türkiye’den Geldiler” İddiası...
Rum Haber Ajansı Yönetim Kurulu Değişti
Rum Haber Ajansı Yönetim Kurulu Değişti
Uyuşturucu Ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi.
Uyuşturucu Ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi.
Güney Kıbrıs Kayıplar Konusunda Türkiye’ye Bir Kez Daha Çağrı Yaptı
Güney Kıbrıs Kayıplar Konusunda Türkiye’ye Bir Kez Daha Çağrı Yaptı
Bm Barış Gücü’ne Şili’den Asker...
Bm Barış Gücü’ne Şili’den Asker...
Askeri Bölgenin Fotoğraflarını Çektiği İçin Tutuklanan Kıbrıslı Türk Rum Basınında...
Askeri Bölgenin Fotoğraflarını Çektiği İçin Tutuklanan Kıbrıslı Türk Rum Basınında...
Rmmo Astsubayı Bu Kez De 12 Yıl Önceki Patlayıcı Meselesinden Tutuklandı
Rmmo Astsubayı Bu Kez De 12 Yıl Önceki Patlayıcı Meselesinden Tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı Verileri...
Güney Kıbrıs’ta Uyuşturucu Kullanımı Verileri...
AB Savunma Bakanları Toplantısında Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye Mesaj
AB Savunma Bakanları Toplantısında Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye Mesaj

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim