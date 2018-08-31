Güneyde Kara Yağın Patentinin Alınıp Alınamayacağı İnceleniyor

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 (.): Rum Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’nın kara yağın menşe adı veya mahreç işareti korumalı ürün olarak tescilinin yapılıp yapılmayacağı konusunda incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesine göre Tarım Bakanı Kosta Kadis, bir milletvekilinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Tarım Dairesi’nin, zeytinyağıyla ilgili uygulamadaki Avrupa hükümlerini incelediğini belirtti.Kara yağın, “tarım ürünleri ve gıdaların kalite sistemi” altında kaydının yapılması girişiminde bulunulmadan önce, gıdalara ilişkin yasal düzenlemelerin kontrolü ve uygulanması için yetkili birim olan Sağlık Dairesi’yle ve gıdaların kimyasal ve biyolojik analizlerinin yapılmasında laboratuvar hizmetleri sunan Kimya Dairesi’yle iletişime geçildiği bilgisin veren Kadis, bu çerçevede kimyasal analizleri yapılmak üzere laboratuvara kara yağ örneği gönderildiğini ifade etti.Kadis, laboratuvar kontrollerinin tamamlanmasıyla “tarım ürünleri ve gıdaların kalite sistemine” dahil edilmesi süreci yönünde ilerlenmesi için, Tarım Bakanlığı’nın, yetkili birimlerle iş birliği içinde ilgili hükümlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda bilgi vereceğini belirtti.Kara yağın, üretim şekli nedeniyle neredeyse siyah olan koyu renginden dolayı bu ismi aldığını yazan gazete, sadece Kıbrıs’a özgü bir yağ türünün söz konusu olduğundan bahsetti.Kara yağın eskiden geleneksel olarak Baf ve Karpaz bölgelerinde üretildiğini kaydeden gazete, bugün, (Güney Kıbrıs’ta) sadık hayranları olsa da, acılık seviyesi ve üretim şekli nedeniyle kötü kalite kabul edildiğinden bugünkü ağız tatlarına pek uymadığı için kaybolmak üzere olduğunu belirtti.Güneyde 1983’ten itibaren şişelenmesinin yasayla yasaklandığını da aktaran gazete, bazı üreticilerin üretime devam ettiğini ve kara yağı açık olarak pazarlarda sattığını belirtti.Gazete KKTC’de şişelenmiş kara yağın bulunduğunu da haberine ekledi.(HC/GÜL)