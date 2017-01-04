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04 Ocak 2017 Çarşamba 15:51

GÜNEY’DE YABANCI ÖĞRENCİ EVİNE SALDIRI, 1 ÖLÜ

GÜNEY'DE YABANCI ÖĞRENCİ EVİNE SALDIRI, 1 ÖLÜ
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HİNDİSTANLI OLDUKLARI SANILAN VE BIÇAK, NACAK VE SOPALARLA SALDIRAN 5 KİŞİ, 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARADI

Eğitim maksadıyla Rum tarafında kalan yabancı öğrencilerin evine zorla giren 5 kişi, evdeki 8 öğrenciye bıçak, nacak, demir çubuk ve tahta sopalarla saldırdı.

Rum radyosu Derinya’da meydana gelen saldırı sonucunda bir kişinin öldüğünü, 1’i ağır 3 kişinin de yaralanarak hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Hindistanlı olduklarına inanılan 5 eski öğrenci, ilk belirlemelere göre “namus meselesi” yüzünden, 8 Hindistanlı öğrencinin evine sabah saat 02.15’te kapıyı kırarak girdi. İçeridekilere bıçak, balta, demir çubuk ve tahta sopa ile saldıran kişiler daha sonra kaçtı. Saldırıya uğrayan öğrenciler saat 02.25’te durumu polise bildirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinden 1’inin öldüğü saptanırken, 1’i ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi müşahede altına alındı. Rum polisi olaydan sonra kaçan saldırganları arıyor.

 
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