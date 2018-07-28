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Güneyde Üvey Babaya Cinsel İstismardan 8 Yıl Hapis Cezası

Güney Kıbrıs’ta, zeka geriliği olan üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir üvey babaya, 8 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. 

Güneyde Üvey Babaya Cinsel İstismardan 8 Yıl Hapis Cezası

Güney Kıbrıs’ta, zeka geriliği olan üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir üvey babaya, 8 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. 

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
Güneyde Üvey Babaya Cinsel İstismardan 8 Yıl Hapis Cezası

 Güney Kıbrıs’ta, zeka geriliği olan üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunan bir üvey babaya, 8 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi “Tecavüze İskontoyla Hapis Cezası” başlığıyla yayımladığı haberinde, hafif zeka geriliği olduğu saptanan üvey babaya,  üvey çocuğuna zaman zaman tecavüz etmesinden dolayı 8 yıl hapis cezası verildiğini aktardı. 

Kararda, üvey babanın psikiyatrik ve psikolojik raporlarının da göz önünde bulundurulduğunu kaydeden gazete, 10 kez tecavüzün söz konusu olduğundan söz ederek, üvey babaya, toplamda, her tecavüz için bir yıldan az ceza verildiği eleştirisinde bulundu. 

 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 13:49
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