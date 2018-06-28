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Güneyde Trafik Suçlarına Uygulanan Cezalara Yüzde 500’e varan Zam Öngörülüyor...

Rum Adalet Bakanlığı, trafik ihlallerinde uygulanan cezaları ağırlaştırarak ihlalleri caydırıcı hale getiren bir yasa tasarısı hazırladı. Şu anda Hukuk Dairesi’nde bulunan yasa tasarısı cezalarda yüzde 500’e varan artış öngörüyor.

Güneyde Trafik Suçlarına Uygulanan Cezalara Yüzde 500’e varan Zam Öngörülüyor...

Rum Adalet Bakanlığı, trafik ihlallerinde uygulanan cezaları ağırlaştırarak ihlalleri caydırıcı hale getiren bir yasa tasarısı hazırladı. Şu anda Hukuk Dairesi’nde bulunan yasa tasarısı cezalarda yüzde 500’e varan artış öngörüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:37
Güneyde Trafik Suçlarına Uygulanan Cezalara Yüzde 500’e varan Zam Öngörülüyor...

 Rum Adalet Bakanlığı, trafik ihlallerinde uygulanan cezaları ağırlaştırarak ihlalleri caydırıcı hale getiren bir yasa tasarısı hazırladı. Şu anda Hukuk Dairesi’nde bulunan yasa tasarısı cezalarda yüzde 500’e varan artış öngörüyor.
Alithia’nın “Trafiğe Yakan Cezalar” başlığıyla aktardığı haberine göre, Adalet Bakanı Ionas Nikolau, ölümlü trafik kazalarının önlenmesi için belirlenen yeni cezaların sonbaharda yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Habere göre tasarı yasalaşırsa, aşırı sürat yaptığı, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere 4 yıla kadar hapis, 15 bin Euro’ya kadar para ve araca el koyma cezası uygulanabilecek. 
Buna göre, kanında 22-35 mg alkol saptanan sürücülere 100 yerine 125 Euro, 36-55 mg alkol için 200 yerine 300 Euro ve 56-70 mg alkol için de 300 yerine 500 Euro para cezası uygulanacak. Uyuşturucu etkisinde araç kullanımı için 6, uyuşturucu testini reddetme için de 3 ay hapis cezası öngörülüyor.
Trafik ışığı ihlallerinde bugüne kadar 85 Euro olarak uygulanan ceza bu tasarıyla 200 Euro’ya, kaldırıma ve  sakatlara ayrılmış park yerine yapılmış parklara uygulanan 85 Euro’luk ceza 300 Euro’ya çıkarılıyor. 
Yeni cezalar da getirilecek. Bunlardan biri de elleri serbest şekilde sürüş yapmamak. Bunun için 5 bin Euro’ya kadar para cezası (mahkeme tarafından) verilebilecek. Yeni getirilen cezalardan biri de sigortasız araç kullanmak. Bugüne kadar cezası bulunmayan bu suç için 150 Euro ceza öngörülüyor.
Sürat kısıtlamalarının aşılması durumunda uygulanan cezalar da revize ediliyor. Buna göre belirlenmiş süratin aşıldığı her kilometre için uygulanan 1 Euro ceza artık 5 Euro’ya çıkarılıyor. Bu da izin verilen süratin 100 km/sa olduğu yerlerde 130 km/sa sürat yapan bir sürücü 30 Euro yerine 150 Euro ceza ödenmesini getirecek. Sürat sınırı 50 km/sa olan yerlerde 100 km/sa sürat yapanlara verilecek ceza ise 250 Euro olacak. 
 


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Son Güncelleme: 28.06.2018 12:23
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