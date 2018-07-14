Güneyde Taksi Ve Otobüslerde Çocuk Koltuğu Zorunluluğu!



Rum Meclisi’nin dün, taksi ve otobüslerde çocuk koltuğu ve güvenlik sistemlerinin kullanılmasını zorunlu kılan yasa tasarına onay verdiği bildirildi.



Alithia gazetesi yasaya göre 1.35 cm boyuna kadar olan çocukların, herhangi bir araçla seyahat ederken özel çocuk koltuklarına oturması gerektiğini belirterek, daha büyük çocuklarınsa özel oturma sistemleri ve emniyet kemeri kullanması gerektiğini kaydetti.



Yasaya uyulmaması halinde 6 aya kadar hapis cezası ya da bin 700 Euro’ya varan para cezasının öngörüldüğünü aktaran gazete, ilgili kuralların özel araçlar için hali hazırda geçerli olduğunu belirtti.



