Güneyde Siyasi Sığınma Başvurularında Rekor

İLK KEZ EN YÜKSEK OLAN GÜNEY KIBRIS’TA



AB ülkeleri arasında nüfusuna oranla en çok siyasi sığınma başvurusu talebi olan ülkenin Güney Kıbrıs olduğu bildirildi.



Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın 2018 yılının ikinci çeyreğinde, AB ortalamasından 600 kat fazla siyasi sığınma talebi başvurusu aldığını kaydetti.



Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın 2018 yılının ikinci çeyreğinde AB’de, nüfusuna oranla en çok ilk iltica talebi alan ülke olduğunu belirten gazete, buna göre milyon kişi başına bin 656 ilk başvurunun olduğunu, AB’de ortalamanın milyon kişi başına 267 olduğunu yazdı.



Bunun, AB ortalamasına kıyasla Güney Kıbrıs’ın yüzde 600 daha fazla başvuru aldığı anlamına geldiğine işaret eden gazete, 2018 yılının ilk çeyreğinde de Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınma başvuruları konusunda ilk sırayı aldığını yazdı.



Habere göre, 2018 yılının ikinci çeyrekle ilgili verilerde Güney Kıbrıs’ı sırasıyla Yunanistan, Malta, Lüksemburg takip ediyor.

