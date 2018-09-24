Güneyde Scrapie Hastalığı İçin Eğitim

Rum Veteriner Dairesi’nin, küçükbaş hayvanlarda görülen scrapie (epidemik tremör) hastalığıyla mücadele çerçevesinde eğitimler verdiği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi Rum Veteriner Dairesi’nin, hayvansal atıklar alanında çalışmalar yürüten Sigan Management Ltd adlı şirketin çalışanlarına, hayvan beyinlerinden örnekler alınması yönünde eğitim verdiğini yazdı.



Şirketin, Veteriner Dairesi adına tüm mandıralardan hayvansal atıkları (ölü hayvanları) toplayıp işlediğini kaydeden gazete, hayvanlardan alınan örneklerin, üzerinde çalışmalar yapılmak üzere Veteriner Dairesi’nin laboratuarına gönderildiğini belirtti.



Personel eğitiminin, şirketin laboratuarında gerçekleştirildiğini aktaran gazete, ayrıca personele scrapie hastalığının durumuyla ilgili bilgiler verdiğini kaydetti.



Gazete, Güney Kıbrıs’ta 2 bin 968 mandadan 244’ünün hastalık nedeniyle faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bilgisini de aktardı.