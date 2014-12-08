Güneyde Sahiller Korumasız

KAPLUMBAĞALARIN YUMURTLADIĞI KUMSALLARDA “ÇİMENTO İSTİLASI”

Güney Kıbrıs’ta çevre ve sahillerin korunması konusunda boşluklar olduğu ve birçok usulsüz icraatlarda bulunulduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “Kıyılar Korumasız… Kaplumbağaların Yumurtladığı Kumsallarda Çimento ‘İstilası’ ” başlıklarıyla verdiği haberinde, Sayıştay Başkanlığı’nın raporunda, artan imar baskıları ışığında kıyıların korunması için mekanizma oluşturulmasında zayıflıklar saptandığını yazdı.

Sayıştaylık raporuna göre Natura 2000 kapsamına giren sahil bölgelerinin yönetimi konusunda, tehdit altındaki flora, fauna ve habitatların yer aldığı bir ulusal liste düzenlenmediğini belirten gazete, Natura ağına giren çoğu sahille ilgili yönetim planları hazırlanmasına rağmen hiçbir bölgenin ilgili tebliğ ile Özel Koruma Alanı olarak tayin edilmediğini, ayrıca Natura 2000 ağına giren hiçbir kıyı ve deniz bölgesi için doğanın yönetim ve koruması konusunda karar yayımlanmadığını aktardı.

Sotira Belediyesi’nin çevreyle ilgili herhangi bir ön rapor hazırlamadan Natura ağı içerisinde bazı sahillerde duvar ve büyük taşlar yerleştirdiğini, ayrıca yüzmek isteyenlere kolaylıklar sağlayacak yapılar inşa ettiğini kaydeden gazete, Polis-Yialia (Poli-Yalya) Natura 2000 ağı içerisinde kum tepelerinde, bölgedeki kalkınmadan kaynaklanan yaygın bir yıkım saptandığını ve tahribatların düzeltilmesi/koruma adına bir önlem alınmadığını belirtti.

Kaplumbağaların en önemli yumurtlama alanlarından biri olan Poli-Yalya bölgesinde, Natura 2000 ağı içerisinde yayılan bir golf sahası yapıldığını aktaran gazete, çevreyle ilgili makamın çevrenin korunması konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını kabul ettiğini yazdı.

Aynı bölgede villalar kompleksinin karşısına Şehir Planlama Dairesi’nin isteği üzerine 6 metre genişliğinde kaldırımların yapıldığını belirten gazete, bu çalışma neticesinde kum tepeleri ve kaplumbağa yumurtlamam alanının bir bölümünün tahrip edildiğini aktardı.

AB’ın Poli körfezi bölgesinde deniz kaplumbağalarının korunmasında eksiklikler saptandığına dair uyarı mektubu gönderdiğini de kaydeden gazete, Akdeniz foklarının korunması konusunda bütünlüklü bir planın hazırlanmadığını belirtti.

Habere göre raporda koruma altındaki türlerin gözlem ve koruma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine de işaret edildi.