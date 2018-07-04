Güneyde Reçetesiz Satılan İlaçlara Zam!



Güney Kıbrıs’ta reçetesiz satılan ilaçların fiyatlarında yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artış olduğu bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, artışın sebebinin, reçeteli satılan ilaçların fiyatlarında son yıllarda düşüş olmasından kaynaklandığını belirtti.



Reçetesiz ilaçların fiyatlarının ilaç şirketleri tarafından belirlendiğini kaydeden gazete, ilaç şirketlerinin, reçeteli satılan ilaçların fiyatlarındaki düşüşe karşılık, reçetesiz satılan ilaçların fiyatlarını, yaşamlarını sürdürebilmeleri için artırdıklarını savunduğunu aktardı.



