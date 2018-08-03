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Güneyde polis şiddeti yüzünden tazminat

Güneyde polis şiddeti yüzünden tazminat

03 Ağustos 2018 Cuma 09:10
Güneyde polis şiddeti yüzünden tazminat

Rum Yönetimi’nin, dört polisin 18 yıl önce bir kişiye uyguladığı şiddetten dolayı 100 bin Euro’dan fazla tazminat ödeyeceği bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi, 2000 yılında dört polisin, bir kişiye şiddet uyguladığını, ardından ceza mahkemesinde yalan suçlamalarda bulunduğunu yazdı. 

Mahkemedeki süreçte söz konusu kişinin beraat ettiğini kaydeden gazete, ayrıca kendisine tazminat verilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. 

Gazete, şiddete maruz kalan söz konusu kişinin tazminatı az bularak temyize başvurması üzerine ise 100 bin Euro’dan fazla tazminat almaya hak kazandığını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 12:40
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