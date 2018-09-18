Güneyde Öğretmenler İki Gün Grevde

Güneyde ilk ve ortaöğretimde görevli öğretmenlerin iki gün grev yapacağı bildirildi.



Haravgi ve diğer gazetelere göre, öğretmen sendikaları ile Rum Eğitim Bakanlığı arasındaki diyalogda anlaşmazlıkların çözülmesi yönünde ortak bir görüşe varılamamasının ardından öğretmenler bugün ve yarın olmak üzere iki gün grev yapacaklar.



Öğretmenler; çalışma saatlerinin artırılması, maaşların azaltılması, eğitim için kullanılan ödeneklerde kesintiye gidilmesi gibi konularda bakanlık ile anlaşmazlık yaşıyorlar.



