Güneyde Öğretmen Uyuşturucudan Yakalandı

Limasol’da 43 yaşındaki bir müzik öğretmenin uyuşturucuyla ilgili suçlardan yakalandığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi Limasol polisinin trafik kontrolü sırasında öğretmenin tasarrufunda, tütün ve hint keneviri karışımı sarma sigara bulundurmaktan ve uyuşturucu etkisi altında araç sürmekten gözaltına aldığını yazdı.



Öğretmenin evinde yapılan aramada ise 6,5 gr kurutulmuş hint keneviri, 4,5 gr hint keneviri reçinesi ve bir miktar öğütülmüş kenevir ele geçirildiğini kaydeden gazete, tasarrufundaki uyuşturucuların kendi kullanımı için olduğunu savunan öğretmenin serbest bırakıldığını aktardı.

