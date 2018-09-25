Güney’de Öğretmen Cinsel Tacizden Suçlu Bulundu

Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, hakkında çok sayıda cinsel taciz suçlaması bulunan 51 yaşındaki öğretmeni suçlu bulduğu belirtildi.
Politis gazetesi, 51 yaşındaki öğretmenin, Ekim-Aralık 2014 tarihleri arasında Larnaka’daki bir ortaokulda görev yaptığı sırada, 12-13 yaşlarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle, Mart 2015 tarihinde tutuklandığını anımsattı.
Gazete, söz konusu davanın, 2015 yılından beridir askıda olduğunu da yazdı.
Habere göre, Larnaka Mahkemesi, öğretmene verilecek cezayı Perşembe günü açıklayacak.