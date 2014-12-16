Güneyde Öğrenciler Eğitim Maliyetlerini Protesto Ederek Derse Girmeyecek

BAKANLIK “HAKSIZ VE ANLAMSIZ” YORUMUNDA BULUNDU

“Tüm Kıbrıs Öğrenci Eşgüdüm Komitesi” (PSEM) eğitim maliyetlerini protesto etmek amacıyla öğrencileri bugün 5’inci ders saati derse girmemeye çağırırken, Eğitim Bakanlığı derse girilmemesinin haksız ve anlamsız olduğunu savundu.

Politis gazetesine göre PSEM, derslere girilmemesinin, okul masrafları, otobüs fiyatları ve bazı okulların kapatılması gibi meseleleri protesto ederek Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Hükümete sorunlarının giderilmesi için baskıda bulunulması amacı taşıdığını belirtti.

PSEM bu çerçevede lise, ortaokul ve meslek okulları öğrencilerini bugün 5’inci ders saati derse girmemeye çağırdı.

Eğitim Bakanlığı ise yaptığı açıklamada derslere girilmemesinin haksız ve anlamsız olduğunu savunarak, sorunların giderilmesi için aldıkları önlemlerin görmezden gelindiğini belirtti.