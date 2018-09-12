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Güney’de İnsan Ticareti Çetesinde 3 Polis

TUTUKLANAN 3 POLİSTEN BİRİ YAKIN ZAMANDA BAŞSAVCI’NIN ŞOFÖRLÜĞÜNE SEÇİLDİ

Güney’de İnsan Ticareti Çetesinde 3 Polis

TUTUKLANAN 3 POLİSTEN BİRİ YAKIN ZAMANDA BAŞSAVCI’NIN ŞOFÖRLÜĞÜNE SEÇİLDİ

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:43
Güney’de İnsan Ticareti Çetesinde 3 Polis

TUTUKLANAN 3 POLİSTEN BİRİ YAKIN ZAMANDA BAŞSAVCI’NIN ŞOFÖRLÜĞÜNE SEÇİLDİ

POLİS GENEL MÜDÜRÜ: “ÇÜRÜMÜŞLÜK YALNIZ POLİSTE DEĞİL, KAMU HİZMETİ’NİN TAMAMINDA”

Rum Polisi Yabancılar Şubesi’nde görevli ve Larnaka Havaalanı’nda pasaport kontrolü yapan 3 polis, insan ticareti yapmaktan tutuklandı. Seks işçisi olarak çalıştırılacaklarını bildikleri halde yabancı kadınların ülkeye girişlerine göz yuman polislerle birlikte insan ticareti yapan bir bar sahibi ile yabancı uyruklu eşinin de tutuklandığı olay Rum gazetelerinin manşetlerinde yer buldu.

Politis “Başsavcı’nın Şoförü (İnsan) Ticaret Çetesinde… Polis Fuhuş İçin Ukrayna’dan Kadınlara Arka Çıktı” başlıklı haberinde 31, 38 ve 40 yaşlarındaki polislerden birinin yakın zamanda Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in şoförlüğüne seçildiğine dikkat çekti.

Gazete Polis İç Denetim Birimi ve İnsan Ticareti İle Mücadele Birimi’nin operasyonu ile tutuklanan polislerin, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bar sahibi olan 36 yaşındaki Rum’un, 33 yaşındaki Moldov kadın arkadaşı ile birlikte yürüttüğü insan ticaretinin, seks işçisi olarak çalıştırılacak Moldovya ve Ukrayna’dan kadınların Güney’e sokulması ayağına müdahil olduğunu yazdı.

Habere göre bar sahibi, kadınlar geleceği zaman polislere haber veriyor, polisler de girişlerinin yasadışı olduğunu ve ne iş yapacaklarını bilmelerine rağmen ülkeye girişlerini onaylıyordu. Polisler hakkında açığa alınma prosedürü başlatıldığı ve tutuklama emri için çıkarıldıkları Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde prosedür tamamlanamadığı için tutukluluk kararının çıkması bekleniyor.

Alithia manşetine “Çürümüşlük Her Yerde… Üç Polis ve İki Vatandaşın İnsan Ticareti Çetesine Katılmaktan Tutuklanmasının Ardından Polis Genel Müdürü Kamu Hizmetleriyle İlgili Açıklama Yaptı” başlığını attı.

Gazeteye göre Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu çürümüşlüğün yalnız Rum polisinin içerisinde olmadığını, Kamu Hizmeti’nin bütün birimlerinde var olduğunu vurguladı. Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis ise bu meseleye başka polis memurlarının da karışmış olması ihtimalinin araştırılmakta olduğunu açıkladı.

Fileleftheros haberi birinci sayfasından “Kadın Ticareti Çetesinde Polisler… Beş Kişi Tutuklandı” başlığıyla aktardı. Gazete insan ticareti çetesi tarafından Güney’de seks işçisi olarak çalıştırılan 3’ü Ukraynalı 1’i Moldov kadının çete üyeleri tarafından tehdit, paralarının gasp edildiğini ve kendilerine şantaj yapıldığını yazdı.

Gazete bar sahibinin konsomasyon için kullandığı yabancı kadınları, masasına gelen hesap 100 Euro’yu aşan müşterilerle gitmeye zorladığını belirtti.

Haravgi haberi “Polisi ve Toplumu Sarsan Tutuklamalar… Tutuklu Üç Polis İle Benzeri Görülmemiş İnsan Ticareti Davası” başlığıyla okurlarına aktardı.

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:56
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