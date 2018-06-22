Güney’de İki Yeni Yangın…

Pirgo’daki yangının ardından bugün öğle saatlerinde de Limasol’da büyük bir yangın çıktı.
Rum haber kaynaklarına göre Monagrulli köyünün kuzeyinde başlayan yangına 7 itfaiye aracı, Rum yönetiminin yaz dönemi için kiraladığı iki helikopter de dahil toplam 4 hava aracı ve ilgili personel müdahale ediyor.
Sabah saatlerinde ise Baf’ın Nada köyü yakınlarında çıkan yangında 6 dekarlık alandaki kuru ot, sazlık, bitki ve ağaç kül oldu. Yapılan incelemede bu yangının da Pirgo’daki gibi insan kaynaklı çıktığı belirlendi. Yangın 4 itfaiye aracı, bir helikopter ve Orman Dairesi’ne bağlı iki uçağın müdahalesi ile söndürüldü.