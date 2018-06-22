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Güney’de İki Yeni Yangın…

Pirgo’daki yangının ardından bugün öğle saatlerinde de Limasol’da büyük bir yangın çıktı.

Güney’de İki Yeni Yangın…

Pirgo’daki yangının ardından bugün öğle saatlerinde de Limasol’da büyük bir yangın çıktı.

22 Haziran 2018 Cuma 12:47
Güney’de İki Yeni Yangın…

 Pirgo’daki yangının ardından bugün öğle saatlerinde de Limasol’da büyük bir yangın çıktı.
Rum haber kaynaklarına göre Monagrulli köyünün kuzeyinde başlayan yangına 7 itfaiye aracı, Rum yönetiminin yaz dönemi için kiraladığı iki helikopter de dahil toplam 4 hava aracı ve ilgili personel müdahale ediyor.  

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Güçlü rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangının, bölgede bulunan bir domuz çiftliğine sıçrama riski bulunduğu haber verildi.
Sabah saatlerinde ise Baf’ın Nada köyü yakınlarında çıkan yangında 6 dekarlık alandaki kuru ot, sazlık, bitki ve ağaç kül oldu. Yapılan incelemede bu yangının da Pirgo’daki gibi insan kaynaklı çıktığı belirlendi. Yangın 4 itfaiye aracı,  bir helikopter ve Orman Dairesi’ne bağlı iki uçağın müdahalesi ile söndürüldü. 
 

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Son Güncelleme: 22.06.2018 16:05
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