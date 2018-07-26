Güneyde Haziranda 745 milyon 200 bin Euro mevduat kaçışı oldu

Güney Kıbrıs’ta, Kooperatif Bankası’nın Hellenic’e satılmasına Rum Meclisinin onayı konusunda yaşanan belirsizlik ve korkular nedeniyle, Haziran ayında büyük mevduat kaçışı yaşandığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Rum Merkez Bankası verilerini kaynak göstererek, çok sayıda Rum ve yabancının alelacele mevduatlarını çektiğine dikkat çekerek, Mayıs ayında 50, 91 milyar Euro olan toplam mevduatın Haziran’da 745,2 milyon Euro azalarak 50,18 milyar Euro’ya düştüğünü yazdı.