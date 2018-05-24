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Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE CİNSEL TACİZDE BULUNUYOR, ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERE GÖZDAĞI VERİYOR

Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...

ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE CİNSEL TACİZDE BULUNUYOR, ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERE GÖZDAĞI VERİYOR

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:55
Güney’de “Eğitim Kaynayan Kazan”...


ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERE CİNSEL TACİZDE BULUNUYOR, ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERE GÖZDAĞI VERİYOR

DİSİ Meclis Grup Sözcü Yardımcısı Efthimios Diplaros “ilkokul çocuğuna cinsel tacizde bulunan öğretmenler var” açıklamasında bulundu.
Alithia’nın haberine göre Sigma TV’de bir programda yaptığı açıklamada Limasol’da bir öğretmenin ilkokul çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu ancak görevden uzaklaştırılmak yerine başka okullara tayin edildiğini anlattı.
Diplaros programda özetle; “Limasol’da haklarında, cinsel taciz şikayeti olan öğretmenler var. bunlar görevden alınmak yerine bir okuldan diğerine tayin alıyor. Limasol’da bir öğretmeni şikayet etmek istedi ancak hiçbir şey yapılmayacağı, sisteme güveni olmadığı gerekçesiyle başaramadı, son anda şikayetini geri çekti. Bütün kaymakamlıklara, bu tür şikayetlerde bulunulan mektuplar ulaştı” dedi.

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AKEL milletvekili Andros Kafkalias konuyla ilgili yazılı açıklamasında Diplaros’un bu tür açıklamalar yapmak yerine şikayetleri yetkili birimlere iletmesi gerektiğini kaydetti. “Eğitimde durum hat safhaya ulaştı. Sorunlar aleni açıklamalarla çözülmez” dedi.
Fileleftheros “Eğitim Kaynayan Kazan…. Efthimios Diplaros Fileleftheros’a İki Cinsel Tacizi Şikayet Etti” başlıklı haberinde Diplaros’un bu gazeteye, Limasol’da öğretmenlerin öğrencilere yönelik cinsel tacizlerine dair iki vakadan söz ettiğini yazdı.
Habere göre taciz vakalarından birinin Limasol’daki bir orta eğitim okulunda, okul binası içerisinde bir kız öğrenciye yönelik gerçekleştiğini, vukuatın polis tarafından araştırılmakta olduğunu söyleyen Diplaros, bilgilerine gelmiş olmasına karşın ne Sosyal Yardım Dairesi’nin ne de Eğitim Bakanlığı’nın hiçbir tedbir almadığını, kendisinin de, öğrenci zarar görmesin diye bir şey yapmak istemediğini söyledi. Diplaros ikinci taciz vakasının ise 6 yıl önce bir ilkokulda meydana geldiğini, yine ilgili hiçbir birimin tedbir almadığını sadece tacizci öğretmenin başka okula nakledildiğini söyledi.
Gazete OELMEK (Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası) ve OLTEK (Teknik Orta Eğitim Öğretmen Sendikası) ise öğretmenlerin okulda karşı karşıya bulunduğu sorun ve tehlikelerden şikayetçi olduğunu yazdı. Habere göre OLTEK Başkanı Panayotis Lisandru, “teknik okul öğrencileri öğretmenlere gözdağı veriyor, korkutuyor. Bunlar çocuk değil 19-20 yaşında öğrenci” dedi.
Okul aile birlikleri başkanı ise gelecek salı günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve eğitimde son dönemde yaşanan sorunları anlatacağını belirterek “elinde patlatacak bombalar olduğunu” söyledi.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 13:40
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