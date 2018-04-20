Güney’de Cinayet

İNGİLİZ OKULU ÖĞRETMENİ VE EŞİ UYUDUĞU SIRADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



Güney Kıbrıs’ta Strovolo’da dün sabah cinayet işlendi. İngiliz Okulu’nda öğretmenlik yapan Yorgos Haciyeorgiu (60) ve eşi Dina Sergiu (59) uyudukları sırada bıçaklanarak öldürüldü.

Fileleftheros “Çifte 39 Bıçak Darbesi… Öğretmen ve Eşinin Cinayetinde Karanlık… Uykularında Vurdular… Bulmacanın Anahtarı, Olay Sırasında Evde Bulunan 15 Yaşındaki Oğulları” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Haciyeorgiu’nun kalbine ve akciğerlerine kadar isabet eden toplam 30, eşinin ise boğazının ve şahdamarının da kesildiği toplam 9 bıçak darbesi aldığını yazdı.

Habere göre yapılan ilk incelemede cinayetin çift uyurken işlendiğini gösteriyor. Haciyeorgiu’nun bıçak darbelerinin çoğunu sırtından aldığı da anlaşıldı. Cinayet sırasında evde bulunan 15 yaşındaki evlatlık oğulları polise verdiği ilk ifadede maskeli iki adamın, bağırmaması için kendisini yarı-bodruma kilitlediğini söyledi.

Gazete cinayet sonrasında evden bir şey çalınmadığını, kapı ve pencerelerde de zorlama olmadığı için cinayet sebebinin anlaşılması için bugün, 15 yaşındaki çocuğun ifadesine bir kez daha başvurulacağını, cinayetin işlendiği bıçağın da henüz bulunamadığını yazdı.



Alithia manşet haberini “Sansasyon!..Çiftin, Uyudukları Sırada Öldürüldüğünü Duyan Kıbrıs Dondu… Çiftin, Tek Görgü Şahidi Olan, 15 Yaşındaki Evlatlık Oğlunun Bugün Vereceği İkinci İfadesi Belirleyici” başlık ve spotlarıyla aktardı.Gazete, Haciyeorgiu’nun 25, eşinin 9 bıçak darbesi aldığını belirtirken, polisin, cinayetin ekonomik neden veya kişisel anlaşmazlık nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.Politis “Sebebi Bilinmeyen Akıl Almaz Trajedi… Kıbrıs Toplumu Zalongu’daki Katliamdan Şoke Oldu” başlığıyla manşete çektiği ve iki tam sayfasını ayırdığı haberinde cinayetin dün 01.00-01.30 arasında işlendiğini yazdı.Haberde çiftin bugün 15 yaşında olan oğullarını, 2007’de henüz 3 yaşındayken evlat edindiği bilgisine yer verildi.Haciyeorgiu’nun çalıştığı İngiliz Okulu’nun dün yazılı açıklama yaparak, cinayeti kınadığını, öğrenci ve diğer personele psikolojik destek vermek için okulda bir kriz masası kurulduğu bilgisini verdiği de kaydedildi.Haravgi manşet haberini “Çiftin Öldürülmesi Bütün Kıbrıs’ı Sarstı” başlığıyla yayımladı.